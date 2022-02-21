В сказочном Баку меня поселили в номере под цифрой 1001… отсюда все и началось – интервью со всемирно известным исполнителем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Имя тенора Михаила Агафонова известно знатокам и ценителям оперного искусства во всём мире. В его творческом «арсенале», можно сказать, лучшие партии из знаменитых произведений великих композиторов. Его исполнение украшает сцены ведущих мировых театров. Бакинскому зрителю посчастливилось познакомиться с мастерством талантливого солиста 20 февраля, когда на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета был представлен спектакль "Манон Леско" Джаккомо Пуччини. В этот вечер Михаил Агафонов исполнил партию Кавалера де Грие, сорвав овации зрительного зала…

- Опера для вас способ жизни? Проявления чувств? Или способ зарабатывания денег?

- Сложно сразу однозначно ответить. Наверное, это жизнь. Но так совпало, что это и заработок. Родители всегда говорили, что я пел с того момента как проснулся. Хотя… Кто-то из основоположников марксизма-ленинизма сказал, что жизнь – это способ существования белковых тел. Наверное, для меня опера – способ существования.

- В вашем "арсенале" опыт великих сцен. Большой, НОВАТ, ведущие театры Германии, Австрии, Франции, Израиля и другие мировые оперные площадки… Как вам наша сцена?

- Не надо скромничать! Бакинская сцена совершенно равновесна им. Какие люди здесь пели! И это абсолютно не комплиментарное замечание в адрес замечательного города. Это чистая правда.

- Атмосфера не может не разниться…

- Атмосфере зала оценку можно давать лишь после того, как "спою со зрителем". А по атмосфере в театре… выше всяких похвал! Есть такое выражение: "Готовы в зубах тебя носить". Так вот по отношению ко мне примерно так и происходит. Я вроде такой большой и тяжёлый, но меня "носят".

А возвращаясь к вопросу… Все театры, безусловно, отличаются. В зависимости от географической точки и национальных особенностей. Но, как правило, всегда положительно и доброжелательно со своими особенностями.

- Как вам наше восточное гостеприимство?

- Замечательно! Так получилось, что на Востоке я бывал не столь часто. Практически в стране, которая отражает нюансы, присущие этой части света, я впервые. Потому что Китай и Япония хоть и относятся к ней, но это немного другое. Азербайджан же это совершенно удивительные ощущения, начавшиеся с того, что номер, в который меня поселили, идёт под цифрой 1001. Вот и всё, что я испытываю всё время пребывания в Баку, ассоциативно сказкам. Я много слышал о восточном гостеприимстве, но не знал насколько оно искренне. Оно в природе людей и идёт от сердца. Очень приятно…

- Сыграет это роль при выходе на сцену?

- Конечно. Я постараюсь передать свои ощущения от полученного внимания. Ведь от него идёт огромная эмоциональная подпитка. Другое дело, что, кроме эмоций, певцу необходимы силы и многое иное, но очень надеюсь, что у меня всё сложится и мне удастся отблагодарить за время, проведённое в окружении замечательных людей.

- Михаил, вы певец или вокалист?

- Ни то, и ни другое. Скорее всего, я поющий актёр, что подтверждено дипломом. Я оканчивал театральный институт, и оцениваю себя именно в этом качестве.

- Опера подразумевает некую нарочитость условного "картинного заламывания рук". Актёрское образование помогает найти баланс в сценическом воплощении персонажа?

- Во-первых, часто и у драматических актёров случается "картинное заламывание рук". Так что не стоит приписывать исключительно опере таковое. Во-вторых, когда-то мне один человек объяснил, почему опера имеет право на существование, как правдивое искусство, а не надуманное. В нашей обыденной жизни случаются моменты, когда мы перестаём говорить, и начинаем петь. Причём это связано с разными ситуациями. Например, когда человек объясняется в любви, в какой-то момент он перестаёт говорить обычным языком, используя музыкальность голоса. Или когда кто-то настолько достал, что перестаёшь орать, и возникает своеобразный возмущённый мощный вокал. И это всё – пение! Опера должна, на мой взгляд, выражать такие эмоции. И если подобное получается, то опера становится правдивой. Осмыслив подобную точку зрения, пришёл к согласию с ней и с тех пор стараюсь "петь эмоции".

- Вам в жизни помогает это умение "пропеть" эмоцию?

- Не задумывался… В жизни-то у меня эмоции более, так сказать, мелкие. Не в плане слабые или сильные. Оперная эмоция, она – крупная. В повседневности же эмоции меня, скорее, дробят, и я могу стать более нервным. Эмоции, которые я пытаюсь показать на сцене, и те, которые я испытываю в жизни – разнятся. К сожалению? А может к счастью?! Потому что от эмоций надо отдыхать.

- И как отдыхаете?

- Должен отметить, что отдых считается после окончания спектакля. В период же подготовки, говоря о себе, отдыхаешь своеобразно. Накануне спектакля желательно молчать, меньше двигаться и некоторые личные "фишечки". Когда же есть некоторый период между гастролями, люблю неспешно гулять. Мой отдых – это не развлечения, он более спокойный. И если бы не необходимость улетать сразу после этого спектакля, я бы с удовольствием "погрузился бы" в Баку. Моя жизнь складывается так, что в ней много поездок по работе. Потому не удивительно, что отпуск я стараюсь проводить дома. Я живу в небольшом городке в Германии, который окружён красивой природой и способствует полной разгрузке. Пробыть там месяц вне работы в тишине – очень хорошо. Чуть больше, уже начинаешь тянуться в рабочий режим.

- Общество людей напрягает?

- Не могу так сказать. Профессия публичная и общения хватает с лихвой в процессе. Когда я начинаю общаться с людьми, я достаточно эмоционален. Для меня общение с людьми не работа, а удовольствие, от которого потом тоже надо отдыхать… Это определённый баланс.

- Жизнь востребованного оперного солиста напрямую связана с дорогами. Новые люди, новые ситуации, когда живёшь в режиме "включился-выключился". Это отражается на психологической составляющей?

- Особенно не задумывался над этим. Это часть профессии, и с этим надо мириться. Да, очень много знакомств, встреч… Но это нормальное течение жизни, и внимания особо не обращаешь. Оно, с одной стороны, весьма интересно. Но, как правило, получается, что после окончания совместной работы с этими людьми больше не встречаешься. Порой сожалею… Гораздо реже обратное… Как написано в одной книге: "Все люди хорошие"… Может, не все об этом догадываются…

- Тенор определён оперным амплуа, и приходится работать с разными солистками. Есть некие лайфхаки выстраивания партнёрских отношений?

- Мы все живые люди. И надо понимать, что у всех есть свои особенности. Выходя на сцену, надо суметь полюбить человека с которым ты работаешь на данный момент жизни. Надо понимать, что у него есть свои интересы и творческие, и жизненные, привычки. И пусть меня посчитают нескромным, но признаюсь, что такое понимание мне присуще. Оно очень упрощает жизнь. На сцене, в том числе. Ведь мы подчинены одной задаче – исполнить данную оперу и роль, в которой отношения уже выстроены и композитором, и режиссёром. А уже как мы это будем воплощать… Не забывайте, у тенора, как правило, интересные взаимоотношения ещё и с баритоном, а не только с сопрано и меццо-сопрано. Многое зависит от собственного характера. Рассматривая себя, могу признаться, что в этом отношении я терпимый и понимающий человек, и не могу вспомнить, что хоть когда-то имел проблемы с партнёрами.

- Сценография же также имеет отличия.

- Здесь у меня есть преимущество, я всё-таки имею профессиональное актёрское образование. Извините за нескромность, но для оперного певца это неплохая школа. Мне вообще повезло с педагогами. По вокалу у меня был тенор Большого театра Антон Алексеевич Григорьев – особая статья, для меня великий человек. И мастер моего курса, режиссёр Юрий Александрович Петров вложил в наши головы постулат, что на сцене нельзя ничего показывать, а надо заниматься конкретным делом. Как в жизни, всё время что-то происходит. И даже увидевшись впервые, мы выстраиваем как-то отношения. Например, человек пошёл направо-налево и я следую за ним. Идёт какое-то действие. Примерно такое же происходит на сцене. Но опять-таки мне повезло окончить театральный.

- Вы счастливчик?

- Боюсь сглазить… пока да…

- Актёрская профессия порой воспринимается не самой мужской…

- Никогда не задумывался над этим. Наверное, у балетных это, возможно, более заметно, насколько это тяжёлый труд… Но для так считающих в адрес оперных певцов могу предложить пойти и спеть на сцене без микрофона большую роль. Когда надо петь от нижних до верхних нот. Это, в принципе, большая физическая нагрузка. Ну а что обо мне думают… Важно, как сам себя чувствуешь. Если чувствуешь себя женщиной, ею и будешь. И наоборот.

- Женщину сыграть можете?

- Хотелось бы… Но в опере таких вариантов нет… В своё время, в 1923 году в Большом театре была поставлена опера "Севильский цирюльник" дыбом", где мужчины исполняли женские партии, а женщины – мужские. По воспоминаниям дирижёра Николая Голованова, спектакль имел шумный успех, а артисты отчаянно веселились. Больше таких постановок нет. Хотя!.. Во времена моего студенчества в ГИТИСе у великого режиссёра Бориса Александровича Покровского шла работа над дипломным спектаклем своих учеников. Времена были перестроечные, народу было мало и его студенты пригласили меня участвовать в этой работе. Почти целый курс мне посчастливилось ходить на занятия к нему. Так вот в этом спектакле я пел Шамаханскую царицу. Точнее не саму царицу. Персонаж был у меня мужской, но партия была женской. И мне понравилось, знаете…

- Авантюризм вам свойственен?

- Не сказал бы… Стараюсь ко всему, чем занимаюсь и что делаю, относиться с задором. Но в рамочках… Вспомним классику марксизма-ленинизма, что жить в обществе и быть свободным от общества – нельзя. Потому мои собственные рамочки, а с другой… Мне нравится ещё одна фраза оттуда, что свобода – это осознанная необходимость.

- Не могу не высказать своего восхищения, потому что впервые сталкиваюсь с человеком из мира оперы, который столь умеючи пользуется учением марксизма-ленинизма!

- Тут два обстоятельства. Ведь, в принципе, в нём было очень много правды. Возможно, беда в том, что мы не совсем достойны этого учения. Если глубоко и без предвзятости с ним ознакомиться, то окажется, что там можно получить ответы на многие вопросы. Не на все, но охват достаточно большой. И потом… Ничего, наверное, нет на свете за редким исключением, из чего нельзя бы вынести какой-то положительный урок/опыт. То же самое применительно и к оперному искусству. Как говорил Борис Покровский: «Будь я монархом или президентом, я запретил бы всё, кроме оперы, на три дня. Через три дня нация проснётся освежённой, умной, мудрой, богатой, сытой, весёлой... Я в это верю». И с ним в силу оперы верю я…

P.S. Уже после спектакля на уточняющий вопрос об атмосфере в зале с восторгом отзывался о своих партнёрах по сцене, мастерстве дирижёра и оркестра и с особой теплотой благодарил бакинского зрителя за радушный приём…

Специально для Trend Life Татьяна Иванаева