50 лет любимцу миллионов Бахраму Багирзаде – 50 вопросов и ответов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 4 сентября исполнится 50 лет любимцу миллионов, позитивному и доброжелательному, трудоголику и большому таланту Бахраму Багирзаде. На протяжении многих лет он радует нас своими проектами, ведет просветительскую деятельность, даря людям яркие эмоции.
Бахрам Багирзаде – заслуженный артист, обладатель государственной медали "Терегги", член Союза художников, член Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века. Автор более 70 детских книг об истории, науке, культуре и традициях Азербайджана.
В преддверии 50-летнего юбилея представляем читателям Trend Life 50 вопросов и ответов с Бахрамом Багирзаде.
Первое слово, сказанное в детстве
Мама.
У вас сохранилось что-то из детства – игрушки, книжки?
Моя любимая обезьянка и часы, подаренные отцом.
Ваше самое любимое воспоминание о родителях?
Это каждый Божий день, когда родители были со мной…
Лучший день рождения в вашей жизни
Все дни рождения, когда были живы родители…
Чем город вашего детства отличается от города вашей зрелости?
Людьми, людьми и ещё раз людьми!
Кому вы больше всего благодарны за свой успех?
Всевышнему.
Что вы считаете своей школой и кто ваши учителя?
Все мудрые люди, которые на протяжении многих лет были рядом со мной и указывали правильный путь.
В молодости вы состояли в клубе весёлых и находчивых. В каком клубе вы состоите сейчас?
Я уже не клубный человек.
КВН ваше прошлое или это навсегда с вами?
Бывших квнщиков не бывает.
Какой был самый большой риск, на который вы пошли в своей жизни?
По жизни я прагматик и на большие риски не иду.
В каком возрасте вы себе больше нравились?
В том, в котором я нахожусь здесь и сейчас.
О чём обычно вы думаете по ночам?
По ночам я не думаю, я молюсь…
В каком настроении вы просыпаетесь?
Всё зависит от того, с какой ноги я встал.
Сколько часов сна нужно, чтобы отдохнуть и сколько часов вы спите в реальности?
Федерико Феллини однажды сказал, что ему хочется спать два часа, а остальные двадцать два часа снимать то, что видел во сне.
Ваш любимый час из 24 часов?
Мои любимые часы, когда я работаю головой, как советовал Стив Джобс.
Какие мелочи делают вашу жизнь лучше?
Все мелочи для меня важны, так как я перфекционист.
Любимое блюдо?
Конкретного блюда нет. Это вся азербайджанская кухня, да простят меня другие народы, которых я люблю и уважаю.
Ваше самое любимое место в доме?
То место, где меня понимают и слышат.
Какие недостатки вы в себе преодолели?
Нездоровые привычки, от которых я избавился - алкоголь, курение.
Какое ваше любимое время года?
У природы нет плохой погоды, я люблю все времена года, поэтому в душе у меня часто звучит музыка Вивальди.
Вы всегда очень элегантно выглядите. Это природный вкус или тщательно продуманный образ?
Скорее всего, это повторение образа моего папы, который был стилягой в 60-х годах.
Что помогло вам найти свое призвание в жизни?
İnam (Вера).
С какими местами Баку у вас связаны особые воспоминания?
Улица Гуси Гаджиева.
Какую сверхспособность вам бы хотелось иметь?
У меня уже есть эта сверхспособность.
Насколько вы зависите от чужого мнения?
Живу по законам Божьим, поэтому завишу только от Всевышнего.
Одиночество для вас благо или наказание?
Каждый человек приходит в этот мир одиноким, и одиноким уходит…
Верите ли вы в удачу?
Я верю в Бога.
Вы доверяете своей интуиции?
Всегда и всюду. Интуиция меня никогда не подводила.
Если бы вы начинали сейчас, а не 20 лет назад, то с чего бы вы начали?
Каждое утро для меня - это начало нового.
Что вы делаете, чтобы избежать ошибок?
В жизни должны быть ошибки, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает, а я делаю, поэтому и ошибаюсь. Но чаще всего я учусь на ошибках людей, которые меня окружают и старюсь их не повторять.
Какие решения вам даются легко, а какие трудно?
Наверное, когда я попадаю в цейтнот и нужно быстро принять решение. К сожалению, моих родителей больше нет и мне не с кем советоваться в трудных ситуациях… А что касается бизнеса или личной жизни, я принимаю решения легко, с пол оборота.
Было ли желание сдаться, если случались неудачи?
У меня лозунг - никогда, никогда, никогда не сдаваться.
Если бы у вас была возможность больше никогда не работать, вы бы этим воспользовались?
Последние двадцать лет я не работаю. По совету Конфуция я нашёл работу, на которой я не работаю, а получаю удовольствие.
Если бы вы не были издателем, чем бы вы занимались?
Не знаю, чем, но знаю, что благими делами.
В каком виде творчества вы бы очень хотели себя попробовать?
Я уже ничего не хочу пробовать.
Часто ли вы обижаетесь?
Нет, последние годы я не обижаюсь, но делаю выводы.
Что изменила в вас кома?
Я удалил очень много номеров телефонов «друзей».
Чего вы боитесь больше всего?
Я хочу вести праведный образ жизни, чтобы на том свете встретиться с моими родителями. Стремлюсь совершить меньше ошибок, чтобы Всевышний дал мне эту возможность.
Самое тяжёлое расставание в жизни?
Уход мамы и папы…
Как вы думаете, когда начинается старость?
Стараюсь об этом не думать. Но очень хотелось бы, чтобы в старости, а Всевышний не каждому даёт эту возможность, греть кости на берегу моря. Старик и море.
Если бы вы могли изменить какое-то событие в своём прошлом, что бы это было?
День, когда я начал употреблять алкоголь и курить. С удовольствием изменил бы тот день.
А в себе вам что-то хочется поменять?
Да, быть ещё больше дисциплинированным.
Что можно посоветовать мужчинам, которые потерялись в этом времени?
Не люблю давать советы. Каждый мужчина должен сам в себе разобраться и слушать себя и свой организм, и как Сократ, задавать себе вопросы.
Есть ли у вас желания, на которые не хватает времени?
Времени у меня хватает, нет желаний…
Как научиться терпению и смирению?
Уповать на Всевышнего.
Вы молитесь за своих недоброжелателей и врагов?
Да, в первую очередь я желаю им здоровья, потому что у настоящего мужчины враг должен быть здоровым.
Вы издали десятки детских книг. О чём сегодня нужно разговаривать с детьми?
Я сторонник праведной жизни, поэтому с детьми надо не только разговаривать. Главное быть для них лучшим примером, каким был для меня мой отец.
Говорят, любимых не ищут – их в награду дают небеса. Кто ваши любимые люди?
Они меня ждут…
О каком подарке на день рождения вы мечтаете?
Я каждый день мечтаю, но не о подарке. Подарок я получил два года назад, 2 июля, когда Всевышний позволил мне вернуться на эту грешную землю.
Вы нашли смысл своей жизни?
Я в поиске.
Вопрос самому себе в этот день.
Это могло бы стать длинным прочувствованным монологом с эмоциями, со слезинкой, с рассуждениями. Но в наше время 50 лет вполне ещё не старый возраст, поэтому продолжение следует. ИншаАллах!