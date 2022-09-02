50 лет любимцу миллионов Бахраму Багирзаде – 50 вопросов и ответов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 4 сентября исполнится 50 лет любимцу миллионов, позитивному и доброжелательному, трудоголику и большому таланту Бахраму Багирзаде. На протяжении многих лет он радует нас своими проектами, ведет просветительскую деятельность, даря людям яркие эмоции.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист, обладатель государственной медали "Терегги", член Союза художников, член Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века. Автор более 70 детских книг об истории, науке, культуре и традициях Азербайджана.

В преддверии 50-летнего юбилея представляем читателям Trend Life 50 вопросов и ответов с Бахрамом Багирзаде.

Первое слово, сказанное в детстве

Мама.

У вас сохранилось что-то из детства – игрушки, книжки?

Моя любимая обезьянка и часы, подаренные отцом.

Ваше самое любимое воспоминание о родителях?

Это каждый Божий день, когда родители были со мной…

Лучший день рождения в вашей жизни

Все дни рождения, когда были живы родители…

Чем город вашего детства отличается от города вашей зрелости?

Людьми, людьми и ещё раз людьми!

Кому вы больше всего благодарны за свой успех?

Всевышнему.

Что вы считаете своей школой и кто ваши учителя?

Все мудрые люди, которые на протяжении многих лет были рядом со мной и указывали правильный путь.

В молодости вы состояли в клубе весёлых и находчивых. В каком клубе вы состоите сейчас?

Я уже не клубный человек.

КВН ваше прошлое или это навсегда с вами?

Бывших квнщиков не бывает.

Какой был самый большой риск, на который вы пошли в своей жизни?

По жизни я прагматик и на большие риски не иду.

В каком возрасте вы себе больше нравились?

В том, в котором я нахожусь здесь и сейчас.

О чём обычно вы думаете по ночам?

По ночам я не думаю, я молюсь…

В каком настроении вы просыпаетесь?

Всё зависит от того, с какой ноги я встал.

Сколько часов сна нужно, чтобы отдохнуть и сколько часов вы спите в реальности?

Федерико Феллини однажды сказал, что ему хочется спать два часа, а остальные двадцать два часа снимать то, что видел во сне.

Ваш любимый час из 24 часов?

Мои любимые часы, когда я работаю головой, как советовал Стив Джобс.

Какие мелочи делают вашу жизнь лучше?

Все мелочи для меня важны, так как я перфекционист.

Любимое блюдо?

Конкретного блюда нет. Это вся азербайджанская кухня, да простят меня другие народы, которых я люблю и уважаю.

Ваше самое любимое место в доме?

То место, где меня понимают и слышат.

Какие недостатки вы в себе преодолели?

Нездоровые привычки, от которых я избавился - алкоголь, курение.

Какое ваше любимое время года?

У природы нет плохой погоды, я люблю все времена года, поэтому в душе у меня часто звучит музыка Вивальди.

Вы всегда очень элегантно выглядите. Это природный вкус или тщательно продуманный образ?

Скорее всего, это повторение образа моего папы, который был стилягой в 60-х годах.

Что помогло вам найти свое призвание в жизни?

İnam (Вера).

С какими местами Баку у вас связаны особые воспоминания?

Улица Гуси Гаджиева.

Какую сверхспособность вам бы хотелось иметь?

У меня уже есть эта сверхспособность.

Насколько вы зависите от чужого мнения?

Живу по законам Божьим, поэтому завишу только от Всевышнего.

Одиночество для вас благо или наказание?

Каждый человек приходит в этот мир одиноким, и одиноким уходит…

Верите ли вы в удачу?

Я верю в Бога.

Вы доверяете своей интуиции?

Всегда и всюду. Интуиция меня никогда не подводила.

Если бы вы начинали сейчас, а не 20 лет назад, то с чего бы вы начали?

Каждое утро для меня - это начало нового.

Что вы делаете, чтобы избежать ошибок?

В жизни должны быть ошибки, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает, а я делаю, поэтому и ошибаюсь. Но чаще всего я учусь на ошибках людей, которые меня окружают и старюсь их не повторять.

Какие решения вам даются легко, а какие трудно?

Наверное, когда я попадаю в цейтнот и нужно быстро принять решение. К сожалению, моих родителей больше нет и мне не с кем советоваться в трудных ситуациях… А что касается бизнеса или личной жизни, я принимаю решения легко, с пол оборота.

Было ли желание сдаться, если случались неудачи?

У меня лозунг - никогда, никогда, никогда не сдаваться.

Если бы у вас была возможность больше никогда не работать, вы бы этим воспользовались?

Последние двадцать лет я не работаю. По совету Конфуция я нашёл работу, на которой я не работаю, а получаю удовольствие.

Если бы вы не были издателем, чем бы вы занимались?

Не знаю, чем, но знаю, что благими делами.

В каком виде творчества вы бы очень хотели себя попробовать?

Я уже ничего не хочу пробовать.

Часто ли вы обижаетесь?

Нет, последние годы я не обижаюсь, но делаю выводы.

Что изменила в вас кома?

Я удалил очень много номеров телефонов «друзей».

Чего вы боитесь больше всего?

Я хочу вести праведный образ жизни, чтобы на том свете встретиться с моими родителями. Стремлюсь совершить меньше ошибок, чтобы Всевышний дал мне эту возможность.

Самое тяжёлое расставание в жизни?

Уход мамы и папы…

Как вы думаете, когда начинается старость?

Стараюсь об этом не думать. Но очень хотелось бы, чтобы в старости, а Всевышний не каждому даёт эту возможность, греть кости на берегу моря. Старик и море.

Если бы вы могли изменить какое-то событие в своём прошлом, что бы это было?

День, когда я начал употреблять алкоголь и курить. С удовольствием изменил бы тот день.

А в себе вам что-то хочется поменять?

Да, быть ещё больше дисциплинированным.

Что можно посоветовать мужчинам, которые потерялись в этом времени?

Не люблю давать советы. Каждый мужчина должен сам в себе разобраться и слушать себя и свой организм, и как Сократ, задавать себе вопросы.

Есть ли у вас желания, на которые не хватает времени?

Времени у меня хватает, нет желаний…

Как научиться терпению и смирению?

Уповать на Всевышнего.

Вы молитесь за своих недоброжелателей и врагов?

Да, в первую очередь я желаю им здоровья, потому что у настоящего мужчины враг должен быть здоровым.

Вы издали десятки детских книг. О чём сегодня нужно разговаривать с детьми?

Я сторонник праведной жизни, поэтому с детьми надо не только разговаривать. Главное быть для них лучшим примером, каким был для меня мой отец.

Говорят, любимых не ищут – их в награду дают небеса. Кто ваши любимые люди?

Они меня ждут…

О каком подарке на день рождения вы мечтаете?

Я каждый день мечтаю, но не о подарке. Подарок я получил два года назад, 2 июля, когда Всевышний позволил мне вернуться на эту грешную землю.

Вы нашли смысл своей жизни?

Я в поиске.

Вопрос самому себе в этот день.

Это могло бы стать длинным прочувствованным монологом с эмоциями, со слезинкой, с рассуждениями. Но в наше время 50 лет вполне ещё не старый возраст, поэтому продолжение следует. ИншаАллах!