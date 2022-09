Итальянец с азербайджанской душой, директор European Azerbaijan School Франческо Банкини: удивительная история - от скромного района в Неаполе до Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Современное образование и воспитание подрастающего поколения является очень важным фактором для формирования успешного общества и страны. Задача школы − предоставить любому учащемуся широкие возможности выбора своего пути, прививать гуманистические ценности, развивать мышление и эмоциональное восприятие действительности, помочь выработать целостный взгляд на мир, сформировать гражданина. Таким задачам следует European Azerbaijan School (EAS, Европейско-Азербайджанская школа).

Представляем читателям Trend интервью с исполнительным директором European Azerbaijan School, гражданином Италии Франческо Банкини, который на протяжении пяти лет работы в Азербайджане не только внес большой личный вклад в развитие образования, но и всей душой полюбил нашу страну, считает ее своей второй родиной. Он очень добродушный и культурный человек, который оставляет самые благоприятные впечатления у всех c ним закомыми.

Является председателем Caucasus and Central Asia Association of IB World schools (CCAAIBWS, Ассоциации школ Международного бакалавриата (IB) Кавказа и Центральной Азии), в которую входят учебные заведения Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана, а также членом Совета правления Совета Международных школ. За успехи в образовательной сфере Азербайджана отмечен рядом национальных премий, среди которых Yılın Starları Ödülleri İstanbul, Best of the City, Altın Zirvə и т.д.

Интересна сама личность Франческо Банкини, который родился в бедной семье в городе Поццуоли, и всего в жизни добился своим упорным трудом, ступенька за ступенькой продвигаясь к поставленным целям. Кстати, Поццуоли – древний город, который был основан еще в около 531 / 520 гг. до н. э. и носил имя Дикеархия, что означает – город справедливости. Город-порт расположен примерно в десяти километрах к западу от Неаполя, на берегу одноимённой бухты Неаполитанского залива. В 194 г. до н. э. город был переименован в Путеолы, а впоследствии - в Поццуоли. В городе много античных достопримечательностей. Часть древнего города из-за сейсмической активности ныне лежит под водой и исследуется морскими археологами.

Жизненный путь Франческо Банкини начался с музыки. Овладев многими духовыми инструментами, особенно кларнетом, ему прочили блестящую музыкальную карьеру, но он выбрал образовательную сферу.

"С детства у меня была большая тяга к музыкальному искусству. В возрасте 14 лет начал учиться в консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла в Неаполе. А в 17 лет создал свое трио, а затем и коллектив G.O.R., с которым около десяти лет выступал в различных городах Европы, исполняя фольклорную музыку - средневековую, итальянскую, восточноевропейскую и ближневосточную. Сам сочинял музыку, выпустил несколько альбомов, написал музыку к трем фильмам. Также играл в качестве приглашенного музыканта с несколькими группами. В частности, выступал с филармоническим оркестром Ла Скала, Катарским филармоническим оркестром и Симфоническим оркестром BBC. Я также занимался преподавательской деятельностью после окончания Университета в Риме и Университета в Неаполе. Во время учебы работал в различных сферах, чтобы оплатить плату за обучение, так как у моей семьи не было возможности поддержать меня финансово,", - начал беседу Франческо Банкини.

Исследования, начатые в 2010 году, в области современного образования - улучшения традиционных методик, мотивации и развития творческих способностей как учащихся, так и преподавателей вывали большой интерес в научных кругах Нью-Йоркского университета и Университета Дрю в Нью-Джерси, на конференциях Международного общества музыкального образования (ISME) в Шотландии и Европейского комитета по интероперабельности (ECIS) в Италии. Волею судьбы Франческо Банкини оказался в Азербайджане.

"Название моего родного города Поццуоли связано с рядом находящимся вулканом Сольфатара на Флегрейских полях, что в переводе с итальянского означает "Огненные поля", и Азербайджан называют Страной огней. Неаполь и Баку – города-побратимы, а итальянцы и азербайджанцы очень похожи по характеру и чтут семейные традиции. Признаться честно, за последние годы я себя больше чувствую азербайджанцем, нежели итальянцем. Я искренне влюблен в Азербайджан, и считаю его своей второй родиной. Помню, в первые дни в Баку я потерял мать, и из-за объективных причин не мог вернуться в Италию. Но как меня здесь поддержали преподаватели - этого никогда не забуду! Тогда я почувствовал особую теплоту азербайджанского народа! Прошли годы, и я вижу, что Италию и Азербайджан очень многое сближает и много общего. Я всегда чувствовал себя здесь как дома. Находясь за рубежом, на различных конференциях и мероприятиях, я всегда рассказываю коллегам и друзьям об этой прекрасной стране, его культуре и традициях, дружелюбии и гостеприимстве. Советую всем обязательно посетить Азербайджан. Даже показываю и обучаю их национальному танцу "Яллы". И где бы я ни был, всегда скучаю по Азербайджану, сильно тянет обратно и даже думаю, что завершу свой жизненный путь на этой земле. Это правда и она идет от чистого сердца и души!

До приезда в Азербайджан я работал в Швейцарии. Я уже кое-что знал об Азербайджане и его культуре, но очень хотел узнать больше. Впервые мне понравилось исполнение Бриллиант Дадашовой "Баятылар", после чего я стал изучать азербайджанскую музыку, мугам и народные песни, буквально влюбился в ваше искусство. Я возглавил кафедру искусств школы, преподавал музыку, затем был назначен координатором программ PYP и IB, стал заместителем директора и уже четвертый год возглавляю школу. Я принимал участие во многих международных проектах, представлял презентации и статьи о современном образовании, о лидерстве, выпустил нескольких книг и учебных пособий. И сегодня я чувствую себя таким же как вчера, и получаю огромную позитивную энергию, когда вижу улыбки на лицах школьников и преподавателей. Делаю все во имя развития образования в Азербайджане, привнесения новшеств, уделяя особое внимание вопросам раскрытия и развития творческих способностей учащихся, эффективной работе в команде, принятия самостоятельных решений. Мы готовим детей к тому, чтобы они могли продуктивно интегрироваться в мировое сообщество, оставаясь при этом носителями национальных ценностей, традиций, культуры азербайджанского народа. Наша цель - создание новой модели школы для будущего Азербайджана, отвечающей высоким международным стандартам. Большое внимание мы уделяем формированию и развитию личности ребенка, его креативных качеств, исследовательских навыков, критического мышления, способностей к анализу и обобщениям", - сказал Франческо Банкини.

Европейско-Азербайджанская школа, основанная в 2011 году, является международной частной школой, признанной Министерством науки и образования Азербайджана, членом Совета Международных школ (CIS), организации, обеспечивающей качественное международное образование. Образовательная программа EAS представляет сбалансированную программу, которая включает в себя как требования национального куррикулума, так и Программу международного бакалавриата (IB) предлагает три программы IB (программа начальных классов PYP, программа средних лет MYP и программа диплома DP).. Учебное заведение действует в двух современных корпусах с техническим оснащением высокого уровня. В школе функционируют спортивные комплексы по олимпийским стандартам, лаборатории научно-образовательной и информационных технологий, библиотеки, большой конгресс-холл, творческие, спортивные и факультативные клубы. Выпускники EAS с высокими балами ежегодно поступают в ряд университетов, в том числе зарубежных стран.

"С первых дней работы здесь я постарался поменять мышление окружающих, направить в нужное русло в соответствии с требованиями современной образовательной системы, и собрал вокруг себя команду, чтобы идти к поставленной цели. Все мы – преподаватели, административный состав, школьники и их родители ныне как одна семья, и все наши усилия направлены во благо подрастающего поколения, воплощения их идей в жизнь, успешной карьеры. Одиннадцать лет, проведенной в нашей школе, должны остаться в памяти самыми яркими эмоциями и уровнем образования. Мы даем школьникам не только знания, но и прививаем жизненные навыки, чтобы смогли их применить в любых ситуациях и возникших проблемах в век глобализации. Поэтому так необходим Международный бакалавриат (IB) - образовательная программа, в рамках которой выпускники получают не только знания и умения, необходимые для поступления в лучшие университеты мира, но и овладевают навыками, позволяющими им развиваться и самосовершенствоваться в течение всей жизни. Успешность реализации приносит конкретные плоды, и об этом свидетельствуют высказывания наших воспитанников, которые ныне обучаются в США, Нидерландах, Италии, Бельгии и других странах. Эта программа также показывает, что каждый из нас, вне независимости от национальности и вероисповедания, равны и являемся гражданами всего мира, должны думать о будущем поколении, обучать, творить и созидать", - отметил Франческо Банкини.

А недавно он создал и возглавил Caucasus and Central Asia Association of IB World schools, в которую входят учебные заведения Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана.

"Преподаватели и учащиеся различных стран должны находиться в тесном контакте, поддерживать друг друга, обмениваться опытом. Поэтому создание такой ассоциации очень важно для успешного взаимодействия, сотрудничества и дальнейшего развития образования стран. Более того, в рамках деятельности Ассоциации мы хотим создать аккредитационный совет, который будет помогать всем школам Азербайджана и других стран для внедрения современного образования. Я очень люблю свою профессию и бываю счастлив, когда могу поменять в каждом ребенке и преподавателе что-то в лучшую сторону, предаваясь мечтам увидеть каждого благополучным в работе и личной жизни. Лично для меня это очень ценно! В то же время, профессионализм в образовательной сфере, материальное благополучие преподавателей и проведение благотворительных акций, реализация проектов с министерством науки и образования, другими школами страны остается приоритетом в нашей деятельности. В частности, хотелось бы отметить проект при поддержке министерства образования и науки "Ростки света", который реализуется в регионах страны и будет продолжен. В частности, уже проведен в школах Бардинского и Агдамского районов. То есть мы думаем не только о своей школах, но и учащихся других учебных заведений страны. Очень важной составляющей является наша программа "Школы лидерства" для преподавателей всей республики".

В ближайших планах проведение в декабре второй международной IB конференции в Европейско-Азербайджанской школе, который будет организован CCAAIBWS.

"Первая IB конференция прошла на высоком уровне с участием около пятиста зарубежных специалистов. Это не только большой опыт для нас, но и возможность показать миру уровень развития образования в Азербайджане. Это прекрасная возможность для обмена опытом в области образования. На второй конференции ожидается уже более пятиста гостей, глав различных учебных заведений, представителей министерств образования ряда стран и образовательные организации. Будут проведены тренинги и семинары не только для преподавателей, но и других сотрудников учебных заведений. Наша главная цель – улучшение системы образования и поиски путей решения различных проблем, вызванные современными требованиями. Внося различный вклад как на международном, так и на местном уровнях, мы хотим поделиться опытом с учителями и учащимися, преподнести методы улучшение системы, образовательный опыт для всех. Только вместе мы сможем изменить мир образования к лучшему, использовать потенциал каждого учащегося, реализовать идеи во имя страны и всего мира", - добавил Франческо Банкини.