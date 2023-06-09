Dingilde! Откровения рэпера Qurd-а: Трудно оставаться волком в лесу… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Люди всегда почитали волков, еще с древних времен наделяли их магической силой и нередко выбирали себе в качестве тотема. И сегодня волк является олицетворением смелости и храбрости, полагающегося только на свои силы, знает себе цену и ведёт себя достойно. Выражаясь образно, сегодня трудно оставаться волком в лесу, который изобилует различными зверьми, лишенными достоинства. Поэтому я считаю себя в шоу-бизнесе одиноким волком и дружу только с медведями и львами, а не с лисами и мышами... Есть певцы, которые считают себя популярными, но моя аудитория слушателей в несколько раз больше их поклонников. И за двадцатилетнюю творческую деятельность неоднократно показывал, что именно трудом и профессионализмом надо прокладывать себе дорогу", - говорит рэпер Qurd (Фарид Эминов), который в интервью Trend Life рассказал о своем творческом пути.

Фарид начал творческую карьеру еще в 2000 году в популярной хип-хоп группе "Dəyirman". Тогда ему было всего 15 лет! А через год один из солистов коллектива Мири Юсиф Мирбабаев (ныне – народный артист) "окрестил" Фарида Эминова Qurd-ом, что означает волк.

"Любовь к рэпу у меня появилась с детства. И на этом, можно сказать, сказалось творчество моей бабушки, поэтессы Рены Шириновой. И эта любовь к поэзии перешла ко мне, когда в школьные годы стал писать стихи. В те годы стал развиваться отечественный рэп – перед глазами был ее основатель Анар Нагылбаз, затем появились группа "Дейирман" и Эльшад Хосэ и т.д. Этот жанр стал модным, исполнители считались крутыми парнями, а мы старались походить на них. Так вот, мои стихи нравились друзьям, которые посоветовали показать их популярным уже рэперам. Я поставил перед собой цель, и через некоторое время познакомился с солистами группы "Дейирман", стал учеником Мири Юсифа и Анара Абдуллы. Так начался мой путь в этой сфере. Хотелось бы отметить Мири Юсифа, к которому отношусь с большим уважением и считаю своим другом. И поныне, когда встречаемся, называю его учителем. Более того, начало 2000-х были очень трудными годами, и меня фактически оберегли от многих юношеских соблазнов, не дали скатиться в бездну, как это произошло с некоторыми другими. Мири Юсиф очень помог мне в моих первых шагах в жизни и творчестве. Никогда этого не забуду!" .

В 16 лет Qurd выпустил свой первый альбом "İnşaAllah", вернее тогда это была кассета, которая буквально разлетелась среди молодежи и стала предвестником его популярности. В 2002 году вместе с Азером Boz при содействии Мири Юсифа был создан дуэт, который выступал под именем Boz Qurd. В 2005 году он стал солистом новой рэп-группы "Klan-A-Plan".

"Это были годы расцвета отечественного рэпа и хип-хопа, много талантливой молодежи стали заявлять о себе, а серьёзное противостояние между Эльшадом Хосэ и Гусейном Дарья и другими исполнителями только подогревало интерес к этой сфере. Тогда "Klan-A-Plan" с успехом выступал с концертами, привнеся альтернативные направления в эти жанры. Выпустили два альбома, многие песни стали хитами, группа стала популярной".

Несмотря на обрушившуюся на него популярность в столь юном возрасте, Фарид не забывал об учебе, в 2007 году окончив факультет экологии металлургического производства Азербайджанского технического университета. В том же году оставил коллектив, чтобы пройти военную службу.

"После армии я решил больше не выступать на сцене, так как это было больше хобби и не приносило дохода. Я мужчина, и должен был сам зарабатывать на жизнь, поэтому стал работать по специальности инженером. Однако, в 2010 году после трагической кончины солиста "Klan-A-Plan", композитора и аранжировщика Руфата Эфендиева (Ryder) был вновь приглашен в группу. В 2012 году "Klan-A-Plan" распался, и я начал сольную карьеру".

Сольная карьера сразу же принесла невероятную популярность, он выступал при переполненных аудиториях в различных городах страны, а его хиты "Rəqs edir hər kəs", "Tapın Onu", "Tək-tək", "Apar məni", "Kayfla yaşa", "Tar", "İlk öpüsh", "Babat-babat", "Bana-Bana", "Dincəleyşin", "Sənin olsun", "Qara-qara" возглавляли чарты.

Сегодня главным препятствием для дальнейшего развития и популяризации, в том числе за рубежом, музыкант считает отсутствие продюсерских центров.

"В мире популярные и талантливые исполнители заключают контракты с продюсерскими центрами и выступают под лейблами, обеспечивающими продвижение артиста по всем направлениям, защищая их права и способствуя успеху в творческой и концертной деятельности, реализации различных проектов, и т.д. К большому сожалению, у нас это до сих пор не развито, и все приходится добиваться фактически в одиночку. И поэтому многие таланты так и не могут реализовать свои способности. Сегодня в сфере рэпа и хип-хипа на плаву фактически только я, Ramil Nabran, Cin и Rauf -40°C, да и то вынуждены исполнять в других жанрах, чтобы приглашали на свадьбы и корпоративы, обеспечивающие доход исполнителю. В концертной сфере только в последнее время наблюдается оживление. Поэтому создание продюсерских центров и централизация деятельности исполнителей очень важна, как с юридической и финансовой точки зрения, так и для государства полезна в качества постоянного налогоплательщика. Посмотрите, все кто приезжает в Азербайджан с концертами, осуществляют свою деятельность исключительно с продюсерскими центрами. И нам также необходимо такое! Время идет и настала пора покорять зарубежные сцены. Некоторые могут задаться вопросом – будет ли кому интересно исполнение за рубежом композиций на азербайджанском языке? Бесспорно, если будет необходимая поддержка. Даже единичные успешные выступление за рубежом не считаются популярностью, которая определяется любовью граждан этой страны к артисту. Приведу пример. Посмотрите, канал певца Узеира Мехтизаде на YouTube, который превысил отметку в 1 миллиард просмотров, и это не каждому дано! А ведь он поет на азербайджанском и его очень любят в Узбекистане, Казахстане, России, Турции и других странах, где он с успехом выступает, звучат его песни и продаются диски".

Qurd с 2012 года снял 23 клипа. Ныне на его канале в YouTube более 60 млн. просмотров – больше всех из отечественных рэперов и хип-хоперов.

"К сожалению, клипы теряют свою актуальность, хотя очень важны для творческого продвижения. Я снимал высокобюджетные проекты по международным стандартам, которые почему-то "не выстреливали", в то время как низкобюджетные клипы становились популярными, набирали десятки тысячи просмотров в соцсетях. Парадокс! Бывало и такое, что композицию, которую считал стопроцентным хитом, таковым не становилась, и наоборот. Очень трудно становится предугадать вкусы зрителей. Недавно снял клип "Dingilde", который, все говорят - станет хитом…".