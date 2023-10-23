Лоренцо Баньяти в Баку: Кто-то видит и чувствует воду. А кто-то вообще, горы! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - У Лоренцо Баньяти сложилась достаточно богатая профессиональная биография: дебют в Театре Малибран, международная премия им. Антона Рубинштейна в Дюссельдорфе и много другое.

К своим 25-ти годам Лоренцо успел стать выпускником венецианской консерватории им. Бенедетто Марчелло, студентом Академии "Pinerolo", Академии "Amadeus" в Италии и окончить магистратуру в РАМ им. Гнесиных. На сегодняшний день музыкант является лауреатом множества международных премий. Он давал концерты в Риме, Ливорно, Венеции, Нью-Йорке (Карнеги Холл), Санкт-Петербурге (Эрмитажный театр) и Москве (ГЭС-2).

Молодой виртуоз впервые выступил в Баку на сцене Международного центра мугама с программой "Отражения в воде", придуманную им в Венеции. Фортепианные шедевры Ференца Листа, Мориса Равеля, Клода Дебюсси, Эйтора Вилла-Лобоса и Альберто Хинастера словно струились из-под чутких пальцев признанного музыканта, заполняя пространство зрительного зала удивительной атмосферой, в которую зрители погружались благодаря магии музыки.

- Музыка – это волшебство?

- Безусловно!

- Тогда какое оно, волшебство Лоренцо Баньяти?

- Мне сложно это охарактеризовать. Пусть его определяют зрители. Мне сложно говорить о своей музыке. Я могу сказать, разве что, про волшебство этой программы. Она нас связывает. У нас есть много общего во всех планах. Если речь идёт о воде, то это постоянное движение. Источник жизни, откуда мы черпаем силы. Она всегда сопровождала человечество. Потому, замечательно видеть отражение себя в этой стихии. Замечать, как мы меняемся вместе с ней. Например, меня всегда спрашивают про ритм жизни в Венеции. Так вот, на мой взгляд, жизнь там течет вместе с водой в каналах. И я надеюсь, что и сегодня, водная стихия и музыка нас объединят.

- Пианист, в силу гастрольной деятельности, всегда встречается с новым инструментом. А значит из раза в раз происходит знакомство с роялем. С чего начинается Ваше? С каких слов?

- Buongiorno! Но говоря серьёзно, у каждого пианиста свой подход. Кто-то из великих музыкантов очень любил приручать инструмент. Например, Святослав Рихтер, хоть и мог позволить себе гастролировать с личным роялем, обожал новые знакомства с инструментами, акустикой зала. Кстати, он любил небольшие пространства. А вот Микеланджели и Горовиц старались играть на своём инструменте, возили его с собой во все поездки. Лично мне нравится знакомиться с новыми инструментами. Всегда, конечно, немного переживаю перед первым контактом. Никогда не знаешь какой перед тобой рояль. Бывает, что он более тяжёлый, это создаёт определённые сложности во время концерта. И я могу сказать, что инструмент в Мугам центре мне понравился. Мы начали разговаривать, а я сразу же услышал, насколько потрясающая акустика у этого зала. А уж когда начал играть, почувствовал, что всё сложится отлично, и пространство зала, даже без зрителей, сразу отвечает. Так что я в предвкушении узнать, как он будет "звучать" уже с ними.

- Какое произведение Вы выбираете первым, чтобы почувствовать очередной инструмент и установить с ним контакт?

- Я не могу сказать, что всегда произведение одно и то же. Это зависит от программы, которую я исполняю на концерте. Сегодня, я начал с "Vallée d'Obermann" ("Долина Обермана") Листа. Обычно я предпочитаю начинать с чего-то медленного, чтобы потихоньку узнавать инструмент и зал. А уже потом, что-то более яркое.

- Лоренцо, какую бы тональность Вы предложили себе самому? На сейчас.

- Интересно… Наверное, я бы назвал ля минор (a-moll). Потому что произведения моего любимого композитора Баха, которые мне очень дороги, именно в этой тональности. А может это я скорее не к себе отношу, а именно к тому, что я люблю. И это первая тональность, которая приходит мне на ум.

- Вы весьма активно ведёте свою страницу в Инстаграм. Порой создаётся ощущение, что @lorenzo.bagnati98 не о жизни пианиста, а о совершенно иных темах. Зачем Вам это нужно? Где силы находятся для этой экспрессии? Для и во имя чего?

- Я думаю, что начал вести соцсети во имя музыки. Это случилось во время пандемии. Во-первых, во мне теплилось большое желание говорить не только через музыку, но и через слово. Выражать себя таким образом. Когда я находился в России, то замечал много точек соприкосновения Италии и России. Тогда я подумал, что если начну в соцсетях говорить о музыке Рахманинова и Баха, то меня будут слушать, но весьма узкий круг людей. А если я начну рассказывать о языках, культурах, кухне двух стран, то, возможно, моей страницей заинтересуется большая аудитория. И появится шанс показать то, что мне дороже всего – музыку. И сейчас я наблюдаю, как постепенно интерес повышается, и на концерты приходят всё больше людей. Когда мне говорят, что кто-то впервые сходил на концерт классической музыки, благодаря интересу, появившегося через меня – это огромная радость. Можно сказать, что это одна из моих первоначальных целей: рассказывая о чём-то отвлечённым, побуждать людей отправляться на встречу с классической музыкой. Познакомить с классической музыкой молодое поколение... Ведь порой им кажется, что это нечто далёкое, что особо не играет значения в их жизни. Иногда, музыка кажется им даже скучной. Только всё, наоборот. В музыке есть всё. Просто надо научиться искать и находить. В настоящем, мы привыкли всё получать быстро и не задумываясь. То есть, получая много, дальше мы ничего не ищем. А музыка даёт возможность остановиться и искать сугубо свой смысл. Поэтому музыку можно слушать и с профильным образованием, и без него. Каждый открывает её для себя. Кто-то знает, что в "Les jeux d'eau à la Villa d'Este" ("Фонтаны виллы д’Эсте") Ференца Листа есть отсылка к Евангелию. Кто-то видит и чувствует воду. А кто-то вообще, горы! Но это прекрасно, что процесс поиска срабатывает, это особенно важно.

- Что из Баку попадёт в ваш Instagram блог?

- Обязательно концертный зал! Потому что, именно благодаря ему и музыке я здесь. Я уже придумал название к публикации "Из Венеции в Венецию". Исторический центр невероятно красивый. Я сразу пришёл в восторг от него! Я рад, что получилось перед концертом сделать фотографии, в которых чувствуется ваш ветер... Я знаю, что он – одна из особенностей Баку. Прекрасные деревья граната, в ветвях которого ощущается сила его порывов. Побывал в гостях у знаменитого художника Али Шамси, где сделал несколько фотографий, в том числе и его работ, в которых есть всё то, что олицетворяет ваш город.

- Ваше внимание сосредоточено только на классике или есть что-то современное?

- Если мы говорим про исполнительскую деятельность, то я предпочитаю классику. Но, например, восхищаюсь музыкантами, которые совмещают классику с чем-то современным. Яркий пример, Вагиф и Азиза Мустафазаде – и отец, и дочь. Я ими восхищаюсь. Моё первое знакомство с Азербайджаном произошло через их музыку, в которой присутствуют народные мелизмы, но они всё же звучат через призму академической школы. Эти музыканты объединяют два направления, это прекрасно. Я тоже над этим работаю, но пока не представляю возможным вынести это на большую публику. Но кто знает, может что-то изменится? Пока исполняю музыку, проверенную веками.

Специально для Trend Life Яна Науменко. Фото - Агдес Багирзаде.