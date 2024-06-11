Гран-при "Смешного фестиваля"! Как азербайджанский дуэт покорил Санкт-Петербург - интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр пантомимы c успехом принял участие в Гран-при юбилейного 20-го Международного "Смешного фестиваля", который состоялся в культурной столице России Санкт-Петербурге. Российские любители театра высоко оценили представленный азербайджанским коллективом эмоциональный и трогательный спектакль "Безымянный", повествующий о силе любви, понимании и семье.

Заслуженная артистка Азербайджана Наргиля Гарибова, выступившая автором, режиссером-постановщиком и исполнительницей главной роли в спектакле-победителе, поделилась с журналистами межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург и выступления перед российскими зрителями.

– Наргиля ханум, поздравляем вас с завоеванием Гран-при Международного "Смешного фестиваля" в Санкт-Петербурге! Расскажите, пожалуйста, первый ли это был опыт участия в "Смешном фестивале" для вашего театра, как вы получили приглашение на него в этом году?

– Да, мы впервые участвовали в "Смешном фестивале", но у азербайджанского и петербургского театров пантомимы давние дружеские связи. В далёком 1994 году в Баку проводился Второй фестиваль пантомимы, в котором принимали участие и гости из Санкт-Петербурга. Именно на этом фестивале Бахтияр Ханизаде, создатель и художественный руководитель нашего театра, познакомился с Александром Плющом-Нежинским, директором и художественным руководителем клоун-мим-театра "МимИГРАнты". И вот, годы спустя, мы получили от Александра Николаевича приглашение на участие в "Смешном фестивале", одним из организаторов и вдохновителей которого он является. Конечно, мы с радостью приняли это приглашение.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем спектакле-победителе "Безымянный". Как он создавался, какие темы в нём поднимаются, по какому принципу он был выбран для участия в российском фестивале?

– Этот спектакль был поставлен в 2008 году, в нём задействовано всего двое участников. Идея спектакля в том, что иногда необходимо найти в себе силы признать свои ошибки, а не обвинять другого человека. Эта постановка сочетает в себе пантомиму и танец в стиле модерн. А выбран был именно этот спектакль из-за своего юмористического взгляда на проблему, что соответствует духу питерского "Смешного фестиваля".

– Говорят, что для искусства нет национальных границ, а пантомима – и вовсе особый жанр, понятный без слов. Как вам кажется, одинаково ли азербайджанцы и россияне воспринимают ваше искусство, темы, поднимаемые в ваших постановках, юмор? Вы согласны, что и драматические переживания, и смех объединяют людей?

– Да, конечно, у пантомимы нет границ, язык пластики и тела понятен каждому. Наш театр много гастролировал – мы были в Европе и Азии, Закавказье и в странах Ближнего Востока. И реакция на одну и ту же проблему иногда оказывалась очень разной. В России, например, реакция зрителей была очень эмоциональной, это анализирующая и драматически переживающая публика.

– Тема взаимоотношений мужчин и женщин, тема семьи, поднятая в вашем спектакле, тоже универсальна. Чему этот спектакль учит своих зрителей в любой стране?

– По сути, вся наша жизнь построена на взаимоотношениях мужчины и женщины. Не скажу, что спектакль "Безымянный" чему-то учит, но он как зеркало показывает отношения двух людей, это может быть семья, это могут быть коллеги или друзья. Главная идея спектакля в том, что нужно вовремя всё осознать и остановиться. Кто-то, посмотрев спектакль, благодарил нас, кто-то уходил в слезах, а были зрители, которые говорили: "Как жаль, что я не увидел это раньше, я мог бы поступить по-другому!".

– Десять лет назад гастроли вашего театра в Москве стали заметным культурным явлением в жизни российской столицы, прошли под крики "Браво!" и "Бис!". Нет ли у вас планов снова приехать в Россию с гастролями?

– Да, мы тогда сыграли два спектакля – "Мангурт" и "Маску". И если последуют новые приглашения, мы с большим удовольствием приедем опять, ведь нас так тепло принимали, и у нас много друзей и знакомых в России. К нам в Баку также очень часто приезжают российские коллективы, режиссеры, актеры и студенты – Азербайджан и Россию объединяют и общие культурные ценности, и многочисленные примеры сотрудничества, в том числе в сфере театра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!