В Баку всё шикарно – Кристина Орбайкате (ФОТО)

30 июля 2017 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", сообщает Trend Life.

«В Баку все шикарно, очень нравится, национальные блюда, гостеприимство, прекрасная погода. А фестиваль «ЖАРА» бесспорно способствует объединению народов. Замечательный праздник музыки и мира », - сообщила Trend Life известная эстрадная певица, заслуженная артистка России, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.

Первый день фестиваля "ЖАРА -2017", ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Во второй день прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Софии Ротару. Фестиваль завершится 30 июля юбилейным вечером заслуженного артиста России Григория Лепса.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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