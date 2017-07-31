Баку – это волшебный город и горячие сердца людей – мировая звезда Алессандро Сафина (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "В третий раз приезжаю в Баку, это волшебный город не похожий на другие столицы мира. Здесь действительно очень жарко, наверное, это исходит от ваших горячих сердец. Я был счастлив принять участие на столь грандиозном фестивале "ЖАРА" и думаю, что он всем понравится и останется в памяти яркими красками, которые только может создать художник на холсте", - сообщил Trend Life всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)