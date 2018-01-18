Лейла Рамазанлы представила клип "Азербайджан" (ВИДЕО)

18 января 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Лейла Рамазанлы представила в новом году свою первую работу - клип "Азербайджан" на слова Арзу Асадова и музыку Исмаила Асадова, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы. Режиссер клипа – Наиль Наибоглу.

"В репертуаре каждого нашего исполнителя должна быть патриотическая композиция, посвященная Азербайджану – стране славной истории и древних традиций, высокой культуры и искусства, героев и великих людей, толерантности и мультикультурализма, неповторимой природы и гостеприимства!", - отметила Лейла Рамазанлы.

По словам певицы, в этом году она планирует снять ряд клипов в регионах страны с целью пропаганды древней архитектуры и туризма.

(Автор: Вугар Иманов)

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