Фатима Фаталиева представила фотосет к 20-летию творческой деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фатима Фаталиева готовится к первому сольному концерту, посвященному 20-летию творческой деятельности, сообщили Trend Life в пресс-службе танцовщицы.

"Азербайджанское танцевальное искусство прошло много стадий своего развития. Процесс возникновения и формирования народного танцевального искусства был долгим и многовековым. А современные танцы Азербайджана стали продолжением различных обрядов и традиционных ритуалов. 20-летие творческой деятельности будет отмечено большой красочной концертной программой с участием известных деятелей танцевального искусства, моих друзей и учеников. Гостям будет представлен очень интересный вечер с множеством сюрпризов, музыкой и новых танцев, хореографией которых занимаюсь сама", - отметила Фатима Фаталиева.

По ее словам, представленная фотосессия в двух образах является частью подготовки к юбилейному вечеру. Концерт запланирован на сентябрь-октябрь этого года.

(Автор: Вугар Иманов)

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