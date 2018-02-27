Тунзаля Агаева и Эмин Мирабдуллаев вместе с родителями впервые представили компьютерную анимацию "Крылья" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в CinemaPlus торгового центра Gənclik Mall сегодня состоялась презентация клипа “Qoşa qanad” (Крылья) заслуженной артистки Азербайджана, певицы и композитора Тунзали Агаевой, сообщает Trend Life.

На открытии презентации Мурад Ариф отметил, что клип посвящен родителям, «мать и отец как два крыла одной птицы несут человека ввысь и оберегают от невзгод», рассказал о творчестве Тунзали Агаевой, которое всегда отличается оригинальностью и новшеством. В Азербайджане были сняты анимационные клипы, но впервые именно в жанре компьютерной анимации. Автор сценария и режиссер – Эмин Мирабдуллаев, музыка – Тунзаля Агаева, слова – Юсиф Негмекар, аранжировка – Эмин Керимов, монтаж, графика и анимация – Натиг Зейналов, художник и иллюстратор - Кянан Шейхзаманлы, dress – Гюльнара Халилова, продюсер –Ялчын Джаббаров. И не случайно, что клип был презентован в день рождения матери Тунзали – Земфиры ханум.

«Сегодня для меня семейный и музыкальный праздник. День рождения матери и впервые в Азербайджане представляем клип, снятый в жанре компьютерной анимации. Семья – то место, откуда все начинается: рождение, воспитание, передача традиций и ценностей, приобщение к социуму, обучение морали и нравственным принципам, в соответствии с которыми нужно жить, любовь к отчизне. Семья ассоциируется в первую очередь с родителями. Именно они играют главную роль в жизни каждого ребенка, дают путевку в светлое будущее, воспитывают в нем доброту, человечность, тактичность, помогают развиваться, радуются твоим успехам и поддерживают в трудные моменты жизни. Родители - это самое ценное, самое дорогое и родное, что есть у человека», - отметила Тунзаля Агаева.

Уважение детей к родителям и старшим является самым важным из добродетелей. Именно уважение к старшим рождает все хорошие поступки и деяния. Если ребенок не уважает и не любит своих родителей, то он похож на молодое дерево, у которого нет корней, или на ручей, у которого больше нет источника.

«Есть слова, которые очень трудно писать поэтам, и это строки о родителях, чье тепло, заботу и внимание мы проносим через всю свою жизнь. И даже состарившись, все еще чувствуем себя малышами, окруженные родительской любовью, теплотой материнских рук и отеческой защитой. В этом клипе есть и тяжелые моменты, которые почувствуют люди, оставшиеся без родителей», - отметил поэт Юсиф Негмекар.

«Очень трудно описать то, какие усилия приложили наши родители в течение стольких долгих лет для того, чтобы вырастить нас такими, какие мы есть. Глубокая любовь и забота глубже, чем любой океан, такая сильная любовь и забота, что она может свернуть горы. Они так тщательно за нами ухаживали, что никакие трудности и опасности не смогут искоренить такую любовь», - отметил Эмин Мирабдуллаев.

Творческий коллектив рассказал о работе над клипом и выразил надежду, что новая работа понравится зрителям.

Компьютерная анимация - вид мультипликации, создаваемый при помощи компьютера. В отличие от более общего понятия «графика CGI», относящегося как к неподвижным, так и к движущимся изображениям, компьютерная анимация подразумевает только движущиеся. На сегодня получила широкое применение как в области развлечений, так и в производственной, научной и деловой сферах. Являясь производной от компьютерной графики, анимация наследует те же способы создания изображений: векторная, растровая графика, фрактальная и трёхмерная графика (3D).

Интересно, что творческий коллектив клипа пришли поддержать родители, которые в заключении вместе сфотографировались.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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