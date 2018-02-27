Тунзаля Агаева и Эмин Мирабдуллаев вместе с родителями впервые представили компьютерную анимацию "Крылья" (ВИДЕО, ФОТО)

27 февраля 2018 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в CinemaPlus торгового центра Gənclik Mall сегодня состоялась презентация клипа “Qoşa qanad” (Крылья) заслуженной артистки Азербайджана, певицы и композитора Тунзали Агаевой, сообщает Trend Life.

На открытии презентации Мурад Ариф отметил, что клип посвящен родителям, «мать и отец как два крыла одной птицы несут человека ввысь и оберегают от невзгод», рассказал о творчестве Тунзали Агаевой, которое всегда отличается оригинальностью и новшеством. В Азербайджане были сняты анимационные клипы, но впервые именно в жанре компьютерной анимации. Автор сценария и режиссер – Эмин Мирабдуллаев, музыка – Тунзаля Агаева, слова – Юсиф Негмекар, аранжировка – Эмин Керимов, монтаж, графика и анимация – Натиг Зейналов, художник и иллюстратор - Кянан Шейхзаманлы, dress – Гюльнара Халилова, продюсер –Ялчын Джаббаров. И не случайно, что клип был презентован в день рождения матери Тунзали – Земфиры ханум.

«Сегодня для меня семейный и музыкальный праздник. День рождения матери и впервые в Азербайджане представляем клип, снятый в жанре компьютерной анимации. Семья – то место, откуда все начинается: рождение, воспитание, передача традиций и ценностей, приобщение к социуму, обучение морали и нравственным принципам, в соответствии с которыми нужно жить, любовь к отчизне. Семья ассоциируется в первую очередь с родителями. Именно они играют главную роль в жизни каждого ребенка, дают путевку в светлое будущее, воспитывают в нем доброту, человечность, тактичность, помогают развиваться, радуются твоим успехам и поддерживают в трудные моменты жизни. Родители - это самое ценное, самое дорогое и родное, что есть у человека», - отметила Тунзаля Агаева.

Уважение детей к родителям и старшим является самым важным из добродетелей. Именно уважение к старшим рождает все хорошие поступки и деяния. Если ребенок не уважает и не любит своих родителей, то он похож на молодое дерево, у которого нет корней, или на ручей, у которого больше нет источника.

«Есть слова, которые очень трудно писать поэтам, и это строки о родителях, чье тепло, заботу и внимание мы проносим через всю свою жизнь. И даже состарившись, все еще чувствуем себя малышами, окруженные родительской любовью, теплотой материнских рук и отеческой защитой. В этом клипе есть и тяжелые моменты, которые почувствуют люди, оставшиеся без родителей», - отметил поэт Юсиф Негмекар.

«Очень трудно описать то, какие усилия приложили наши родители в течение стольких долгих лет для того, чтобы вырастить нас такими, какие мы есть. Глубокая любовь и забота глубже, чем любой океан, такая сильная любовь и забота, что она может свернуть горы. Они так тщательно за нами ухаживали, что никакие трудности и опасности не смогут искоренить такую любовь», - отметил Эмин Мирабдуллаев.

Творческий коллектив рассказал о работе над клипом и выразил надежду, что новая работа понравится зрителям.

Компьютерная анимация - вид мультипликации, создаваемый при помощи компьютера. В отличие от более общего понятия «графика CGI», относящегося как к неподвижным, так и к движущимся изображениям, компьютерная анимация подразумевает только движущиеся. На сегодня получила широкое применение как в области развлечений, так и в производственной, научной и деловой сферах. Являясь производной от компьютерной графики, анимация наследует те же способы создания изображений: векторная, растровая графика, фрактальная и трёхмерная графика (3D).

Интересно, что творческий коллектив клипа пришли поддержать родители, которые в заключении вместе сфотографировались.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Песни Эльзы Ибрагимовой в исполнении известных артистов (ВИДЕО)
Культура 31 января 17:20
Наряды азербайджанских звезд на церемонии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
Стиль 24 января 19:18
Участница проекта "Голос Азербайджан" призвала людей не разрушать мир (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 27 декабря 2017 13:01
"Меме" Натига Расулзаде покорила бакинскую публику (ФОТО)
Культура 16 декабря 2017 17:18
Тунзаля Агаева раскрыла убийство вместе с Эркюлем Пуаро в Восточном экспрессе (ФОТО)
Звёздный мир 7 ноября 2017 13:46
Александр Шаровский о новых спектаклях, гастролях и своем юбилее… (ВИДЕО)
Культура 17 октября 2017 20:49
Азербайджанские звезды и Seeya благословили молодого певца покорять Европу (ФОТО)
Звёздный мир 26 сентября 2017 12:18
Прощание с летом – новый клип Тунзали Агаевой (ВИДЕО)
Звёздный мир 28 августа 2017 11:47
Как провести лето в Баку: вечеринка и модное дефиле (ФОТО)
Стиль 17 июля 2017 16:40
В Баку откроют "Окно" в мир поэзии и музыки
Культура 25 мая 2017 11:36
Волшебная сказка в Баку: Вечер моды детей с аутизмом (ФОТО)
Стиль 25 апреля 2017 13:45
В Баку пройдет вечер моды детей с аутизмом
Социум 18 апреля 2017 15:49
"От всей души": азербайджанский фильм на международном фестивале в России (ФОТО)
Культура 11 апреля 2017 14:59
Представлен клип "Салам, Баку"- гимн волонтеров IV Исламиады (ВИДЕО)
Социум 28 марта 2017 18:25
Представительство Ассоциации европейских журналистов в Азербайджане: об итогах работы и планах на будущее (ФОТО)
Социум 4 марта 2017 15:51
Новогодняя ярмарка "Зимняя крепость" в Баку, или Кто поедет в Стамбул? (ФОТО)
Социум 10 января 2017 14:07
Тунзаля Агаева в Москве на празднике народов Кавказа (ФОТО)
Культура 6 декабря 2016 19:28
YARAT провел потрясающий вечер живой музыки с Самирой Эфендиевой (ФОТО)
Культура 2 декабря 2016 14:56