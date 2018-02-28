Брендон Стоун спел суперхит Эйюба Ягубова и Эльчина Иманова (ВИДЕО)

28 февраля 2018 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии своего концерта в Баку Брендон Стоун спел суперхит Эйюба Ягубова "Самолет Баку-Москва", написанный Эльчином Имановым.

Участник телешоу "Голос-6" Первого канала России, певец и композитор Брендон Стоун в своем видеообращении приглашает всех на первый сольный концерт в Баку, который пройдет 1 марта в 20.00 на сцене Enerji Club Baku, сообщает Trend Life.

В концертной программе артист представит как свои новые песни, так и полюбившиеся хиты "Она", "Всё моё", а также исполнит каверы, исполненные им на проекте "Голос-6", выступая в команде Димы Билана.

Брендон Стоун родился в Тбилиси. В 11 лет выиграл свой первый конкурс на международном фестивале в Варрингтоне (Англия). В 1995 году Брендон переехал с семьей в Америку, а позже - в Германию. В 1997 Брендон поступил в берлинскую консерваторию "Hans Eisler" для учебы на джазового пианиста. В 2000 году в Грузии Брендон был удостоен звания "Певец года" за исполнение сделавшей его знаменитым песни "Historia de un Amor". В 2005 году он выпустил свой первый русскоязычный альбом "Случайный взгляд". На одну из песен этого альбома - "Моя мадонна" - снят видеоклип. В 2005 году Брендон Стоун принял участие в конкурсе "Новая волна" в Юрмале, где представил Испанию. С его песней Тина Кароль (Украина) заняла второе место и получила специальный приз от Аллы Пугачевой. Сам Брендон лидировал после первого конкурсного дня и занял призовое место.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az. Телефон для справок: (051) 303-35-40
Официальная страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/150135612308013/

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(Автор: Вугар Иманов)

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