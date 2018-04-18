Фаик Агаев - первый дорогой друг легендарной Мушарраф Акай (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Фаик Агаев стал первым гостем новой передачи легендарной турецкой исполнительницы Мушарраф Акай “Əziz dostlar” (Дорогие друзья) TRT Müzik, сообщает Trend Life.

Передача началась исполнением Мушарраф Акай классической азербайджанской композиции “Çırpınırdı Qara dəniz” на слова Ахмеда Джавада и музыку Узеира Гаджибейли. Мушарраф Акай рассказала зрителям о творчестве Фаика Агаева и многолетней дружбе с артистом, которую очень ценит. Выразив искреннюю признательность за приглашение в новый проект и пожелав успехов, Фаик Агаев исполнил несколько своих хитов, среди которых “Dəşti təsnifi”, “Zanqeyar”, “Sən gəlməz oldun”, “Nə məsələdir”, “Uşaq kimi”, “Gəl, səni xoşbəxt eləyim”, в дуэте с Мушарраф Акай “Sənə də qalmaz”. Гость из Азербайджана преподнес свой сюрприз - исполнив турецкую композицию “Caddelerde rüzgar” в сопровождении оркестра под управлением Ильяса Тетийа. Передача прошла в очень теплой и дружеской атмосфере, и в заключении Фаик Агаев пригласил Мушарраф Акай в Баку, которую здесь очень любят и всегда ждут с большим нетерпением.

Передача транслируется по пятницам в 20:45 (по бакинскому времени) в эфире TRT Müzik.

(Автор: Вугар Иманов)

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