Фантастическое шоу Кристины Агилеры в рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ФОТО)

28 апреля 2018 23:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На Гран-при Азербайджана Формула 1, проходящее с 27 по 29 апреля, зрителям представлено не только яркое автоспортивное шоу на улицах Баку, но и грандиозная музыкальная программа с участием мировых звезд - Jamiroquai, Кристины Агилеры и Дуа Липы.

Сегодня 28 апреля в Baku Crystal Hall с большой концертной программой выступила всемирно известная американская певица, актриса, танцовщица, телезвезда, посол доброй воли ООН, обладательница шести премий "Грэмми" Кристины Агилера. Фантастическое шоу продолжилось электронной танцевальной музыки от топовых диджеев из Швеции Axwell Λ Ingrosso.

Напомним, что вчера гостем развлекательной программы стала всемирно известная британская группа Jamiroquai, которая показала потрясающее шоу в Baku Crystal Hall. Праздничный вечер продолжился зажигательными треками топового нидерландского музыкального продюсера и диджея Afrojack.

29 апреля в Baku Crystal Hall гостей ожидает грандиозное шоу известной британской певицы, автора песен и модели Дуа Липа. Вечер завершится афтепати с участием одного из топовых диджеев, мультиплатиновый музыкант из Парижа Martin Solveig, который представит высокоэнергичный сет.

(Автор: Вугар Иманов)

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