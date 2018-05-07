Нармин Керимбекова выступит в Баку с первым сольным концертом

7 мая 2018 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 19 мая в 20.00 состоится первый сольный концерт восходящей звезды азербайджанской эстрады Нармин Керимбековой, сообщает Trend Life.

Широкому зрителю имя Нармин Керимбековой cтало известно в 2015 году во время участия в азербайджанской версии международного вокального телевизионного шоу "Голос" ("The Voice") - "Səs Azərbaycan". Молодая исполнительница дошла до полуфинала в команде наставницы проекта, заслуженной артистки, певицы и композитора Тунзали Агаевой. Исполнение композиций "Ain't nobody", "How Am I Supposed To Live", "Qara gözlər", "Çiçək yağışı", "Gülümse Kaderine" запомнилось слушателям искренностью, индивидуальностью и сильным вокалом. С тех пор Нармин пополнила репертуар новыми композициями, которые представит гостям вечера.

Официальная страница мероприятия - https://www.facebook.com/events/331443877359394/.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на www.iticket.az

Телефон для справок: (051) 303-35-40

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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