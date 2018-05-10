Айсель Мамедова прокомментировала свое выступление на "Евровидении-2018" (ФОТО, ВИДЕО)

10 мая 2018 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на международном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедова (AISEL) прокомментировала на официальной странице Instagram свое выступление в полуфинале конкурса, сообщает Trend Life.

"Дорогие друзья, большое спасибо за ваши добрые слова. Конечно, как и для вас, для нас произошедшее тоже стало сюрпризом, на протяжении нескольких месяцев мы неустанно работали и вкладывали душу в наш номер. К сожалению, сложно предсказать алгоритм "Евровидения". Хочу поблагодарить всех, кто работал над этим проектом, кто внес свой вклад, даже маленькую часть. Я приобрела огромный, ни с чем не сравнимый опыт, много положительных впечатлений и эмоций. Встретила много талантливых музыкантов и просто хороших людей. Для меня как музыканта главной цель было достойно представить свою страну, что я сделала на 110%. Мы сделали это, но я не в силах влиять на ход событий. И последнее, но не менее важное, что я хочу подчеркнуть - я действительно верю, что все происходит не просто так", - написала Айсель Мамедова на своей странице.

Напомним, что Айсель Мамедова (AISEL) не прошла в финал "Евровидения-2018".

Представительница Азербайджана Айсель Мамедова (AISEL) выступила под первым номером в первом полуфинале конкурса – 8 мая. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере участвовали четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

Второй полуфинал конкурса состоится в Лиссабоне 10 мая, финал - 12 мая.

Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

(Автор: Джани Бабаева)

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