EMIN в образе Хосе Мамедова в клипе участника проекта "Голос" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участник вокального телепроекта "Голос-6" на Первом канале России, певец и композитор Брендон Стоун снимает в Баку видеоклип на композицию "Строптивая", сообщает Trend Life.

Съемки проходят на побережье Каспийского моря, Брендон Стоун делится на своей странице в Instagram короткими видеороликами съемочного процесса.

Одним из героев клипа является известный певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN). Зрители увидят его в образе персонажа Хосе Мамедова (прим. Хосе Мамедов – образ, созданный артистом для одного из своих клипов).

Ранее в интервью Trend Life EMIN отметил, что возможно на фестивале "ЖАРА-2018" вновь появится персонаж Хосе Мамедов.

"У меня есть мысль о том, что Хосе можно вернуть, и сделать с ним еще какую-нибудь смешную историю. Возможно, будет вторая часть с участием неудачника Хосе", - сказал ранее в интервью Trend Life артист.

В клипе также снимается российская актриса Валерия Кожевникова известная по российскому телесериалу "Королева красоты".

(Автор: Джани Бабаева)

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