Жарко во всех смыслах слова - Ирина Дубцова о Баку и фестивале (ФОТО)

29 июля 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/- На Международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2018" в Баку жарко во всех смыслах, сказала Trend Life популярная российская певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова. "Жарко во всех смыслах слова, и я имею в виду не только погоду", - добавила артистка.

Исполнительница высоко оценила организацию фестиваля, подчеркнув, что это не первый ее визит в столицу Азербайджана.

"Дело в том, что мой первый визит в Азербайджан был еще 2004 году. Те изменения, которые я вижу сегодня – это просто потрясающе. Что сохранилось и радует - это, конечно, невероятное азербайджанское гостеприимство. Несмотря на то насколько изменился облик столицы Азербайджана, дух древности по-прежнему сохранен. Находясь в Баку хочется не только наслаждаться какими-то новшествами, но и побродить по старинным улочкам", - сказала она.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева, Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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