Белый азербайджанский цветок Любовь Успенской (ВИДЕО, ФОТО)

5 августа 2018 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известная певица, многократная обладательница премии "Шансон года" Любовь Успенская поделилась впечатлениями с Trend Life о проведении Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", в рамках которого был проведен творческой вечер исполнительницы.

"Спасибо Баку за теплый прием и яркие эмоции! Все было организовано и проведено на самом высоком уровне. Творческий вечер удался на славу! От моего имени Любовь дарю свою любовь всему гостеприимному Азербайджану!", - отметила Любовь Успенская, которая также запомнилась исполнением композиции из репертуара легендарной азербайджанской певицы Шовкет Алекперовой "Ağ çiçəyim" (Белый цветок, музыка - Эмина Сабитоглу, слова - Наби Хазри).

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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