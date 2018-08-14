Рилая и призрачный гонщик: Для ребенка мать во время беременности – это Вселенная (ВИДЕО, ФОТО)

14 августа 2018 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Рилая представила в социальных сетях новый клип на песню "О" (Он, или Она), сообщает Trend Life. Интересно, что Рилая посвятила клип своему первому материнству. А в роли "призрачного гонщика" снялся ее супруг, который спешит на встречу к своей любимой.

"Беременность – особое состояние женщины, которое сопровождается новыми ощущениями и существенными изменениями как внешне, так и внутренне. Уже в самом начале беременности организм перестраивается, происходят перемены во внешности, появляются новые ощущения. Поэтому хорошее самочувствие, поддержание всех систем в гармоничном состоянии - главная задача женщины. А для ребенка мать во время беременности – это Вселенная, в которой он развивается и растет. Ребенок знакомится с окружающим миром через общение и взаимодействие с матерью. И очень важно, когда в эти мгновения жизни любимый всегда находится рядом!", - отметила Рилая.

Режиссер и оператор – Руслан Набиев, автор музыки и слов – Исмаил Асадов, аранжировка – Самир Султанов, style - Aisha Couture, make-up maker – Сабина Сейфеддинова.

(Автор: Вугар Иманов)

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