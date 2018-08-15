Хочется вернуться: Любовь Успенская о фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская певица Любовь Успенская поделилась на своей странице в Instagram видеороликом с after-party Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life.

"Незабываемые вечера на "ЖАРЕ", и жара не помеха, хочется вернуться", - подписала видеоролик исполнительница.

Отметим, что в опубликованном видеоролике Успенская исполняет композицию из репертуара легендарной азербайджанской певицы Шовкет Алекперовой "Ağ çiçək" (Белый цветок, музыка - Эмина Сабитоглу, слова - Наби Хазри).

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступило свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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