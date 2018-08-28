Владимир Маркин откроет в Баку дискотеку 80-90х сольным концертом (ВИДЕО)

28 августа 2018 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 23 сентября в 20.00 в Enerji Club Baku пройдет зажигательная дискотека 80-90-х под мелодии и ритмы зарубежной эстрады 80-90х от Dj Wave & Dj Dark, сообщает Trend Life. Для гостей праздничного вечера прозвучат хиты Моdern Talking, Boney M, Sandra, Eruption, Adriano Celentano, Ottawan, C.C.Catch, Dr Alban, Michael Jackson и многих других. А специальным гостем вечера будет Владимир Маркин, который впервые выступит в Баку с программой своих лучших песен, среди которых "Сиреневый туман", "Я готов целовать песок" и многие другие.

Программа вечера:
20:00 - Владимир Маркин
21:30-02:00 - Дискотека 80-90х
Телефон для справок и приобретения билетов: (051) 3033540

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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