Впервые в Баку выступит новый кумир молодежи Хабиб (ВИДЕО)

4 сентября 2018 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Новый кумир молодёжи Хабиб впервые выступит в Баку 20 декабря в 20.00 с сольным концертом на сцене Enerji Club, сообщает Trend Life.

Хабиб Шарипов из Казани стал популярен после участия в шоу "Песни на ТНТ". Сразу же после окончания проекта он начал сотрудничество с известным российским продюсером Максимом Фадеевым и продюсерским центром Мalfa. Самыми популярными его хитами являются песни "Шантай", "Черноглазая", "Маяки" и другие. Примечательно, что на многие работы музыкант сам создает красочные видеоклипы.

Официальная страница мероприятия https://www.facebook.com/events/251772152219741/
Билеты в продаже во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Телефон для справок: (051) 303-35-40
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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