Победительница "Евровидения" представила новую песню по мотивам азербайджанской народной музыки (АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Победительница международного конкурса "Евровидение 2011", азербайджанская певица Нигяр Джамал порадовала поклонников новой песней под названием "Səndən uzaq" ("Вдали от тебя"), сообщил Trend Life пресс-секретарь певицы.

Исполнительница представила новую работу после небольшого творческого перерыва. На этот раз в репертуаре Джамал, которая, как правило, исполняет ритмичные песни, появилась лирическая композиция. В композиции "Səndən uzaq" использованы мотивы азербайджанской народной музыки.

"Композиция "Səndən uzaq" отличается от того, что я исполняла раньше. Слушатели привыкли, что я исполняю ритмичные песни, поэтому приняла решение представить аудитории, композицию в другом музыкальном жанре", - сказала певица.

Автор слов - Фарид Панахов, музыка - студия Flaminque Records.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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