Рэпер Qurd попал в тюрьму и показал себя жертвой советских репрессий (ВИДЕО)

15 октября 2018 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский рэпер Qurd представил в социальных сетях новый клип "Bizdə Hərşey Zor" (У нас все хорошо), в котором представил себя в образе жертвы советских репрессий, сообщил Trend Life Джавид Раббани.

Клип снят в жанре абсурда, где вместо следователей и надзирателей – молодые девушки, "жертва" больше похож на крутого парня, а тюрьма - как дом родной с дружеской посиделкой. Причем, в зажигательной композиции рэпер призывает всех танцевать...Вообщем, своеобразный микс сюжета 30-40-х годов и современных веяний аля-модерн.

Автор слов и музыки - Зульфи Бадалов, аранжировка – Эльвин Мусаев, режиссер – Эльнур Алиев, оператор – Али Султанов, монтаж – Васфи Булуд, художник – Мехрибан Эфенди, грим – Гюльдан Джавадзаде, стилист – Ровшан Виларди.

(Автор: Вугар Иманов)

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