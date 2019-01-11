Азербайджанский певец посвятил композицию Международному дню "спасибо" (АУДИО)

11 января 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 11 января отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day). Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако, слова благодарности обладают магическими свойствами - с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции - то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.

Азербайджанский певец Иззет Багиров посвятил композицию “Öp” (Поцелуй) Международному дню "спасибо", сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

"У каждого из нас есть любимые родители, учителя-наставники, старшие родственники, друзья и близкие, мнение которых нам важно. При встрече, или в благодарность за ценный совет, а иногда просто от нахлынувших чувств мы можем поцеловать этим людям руки, лоб или щёки. Такие поцелуи являются почтительными, в знак благодарности. В отношениях основным является искренность, а свои чувства всегда можно выразить без слов, просто в знак благодарности поцеловав любимого человека, дав ему понять, насколько он дорог. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца! ", - отметил Иззет Багиров.

Автор слов и музыки – Самир Вида.

(Автор: Вугар Иманов)

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