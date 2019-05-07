Диляра Кязымова в образе героини Умы Турман из "Криминального чтива" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница, участница "Евровидения 2014" Диляра Кязымова работает над новым музыкальным проектом, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Пока работа над музыкальным проектом идет полным ходом, певица решила представить вниманию поклонников новый фотопроект. Диляра Кязымова любит перевоплощаться, и каждая ее фотосессия поражают зрителей яркой идеей и придуманными образами.

Напомним, что чуть более полугода назад певица предстала в ярком образе жгучей итальянки. Тогда образ Кязымовой напоминал образ итальянской актрисы Моники Беллуччи, созданный для рекламы Dolce & Gabbana.

Не исключено, что азербайджанская певица является поклонницей не только Моники Беллуччи, но и знаменитой голливудской актрисы Умы Турман. Иначе чем объяснить сходство Кязымовой в новом фотопроекте с героиней Турман в фильме"Криминальное чтиво".

Азербайджанская Мия Уоллес, так можно назвать фотопроект Диляры Кязымовой. Возможно, что в новом видеоклипе Кязымова предстанет не только в похожем образе, но и повторит танец из "Криминального чтива".

Фото - Ульви Дашдамирли, над образом работали – Айтян Гусейнзаде и Нигяр Атакишиева.

(Автор: Джани Бабаева)

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