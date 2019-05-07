Диляра Кязымова в образе героини Умы Турман из "Криминального чтива" (ФОТО)

7 мая 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница, участница "Евровидения 2014" Диляра Кязымова работает над новым музыкальным проектом, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Пока работа над музыкальным проектом идет полным ходом, певица решила представить вниманию поклонников новый фотопроект. Диляра Кязымова любит перевоплощаться, и каждая ее фотосессия поражают зрителей яркой идеей и придуманными образами.

Напомним, что чуть более полугода назад певица предстала в ярком образе жгучей итальянки. Тогда образ Кязымовой напоминал образ итальянской актрисы Моники Беллуччи, созданный для рекламы Dolce & Gabbana.

Не исключено, что азербайджанская певица является поклонницей не только Моники Беллуччи, но и знаменитой голливудской актрисы Умы Турман. Иначе чем объяснить сходство Кязымовой в новом фотопроекте с героиней Турман в фильме"Криминальное чтиво".

Азербайджанская Мия Уоллес, так можно назвать фотопроект Диляры Кязымовой. Возможно, что в новом видеоклипе Кязымова предстанет не только в похожем образе, но и повторит танец из "Криминального чтива".

Фото - Ульви Дашдамирли, над образом работали – Айтян Гусейнзаде и Нигяр Атакишиева.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская участница "Евровидения" провела флешмоб со студентами (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 27 марта 16:04
В Баку прошел звездный вечер участников "Евровидения". Любовь сводит с ума! (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 15 февраля 15:14
Азербайджанские участники "Евровидения" сняли клип "Люби меня" (ВИДЕО)
Звёздный мир 9 февраля 14:29
По стопам Моники Беллуччи: азербайджанская певица в образе жгучей итальянки (ФОТО)
Стиль 15 октября 2018 17:37
Участница "Евровидения" соберет в Баку поклонников (ВИДЕО)
Звёздный мир 24 сентября 2018 18:11
Диляра Кязымова представила грандиозный проект (ФОТО/ВИДЕО)
Звёздный мир 13 сентября 2018 00:26
Лента новостей
Пять турецких министерств объединяются против "Синего кита"
Турция 12:21
Турция намерена увеличить объем пассажирских авиаперевозок
Бизнес 12:15
Должна быть определена новая концепция развития Баку - глава ИВ
Общество 12:08
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанской районной центральной больницы
Политика 12:05
В США появился новый штамм "собачьей чумы", заявляют ученые
В мире 12:04
Али Гасанов предложил трансляцию государственного и Общественного телевидения Азербайджана в странах Тюркского совета
Политика 11:58
События селения Данабаш в центре Баку (ФОТО)
Культура 11:57
Узбекистан намерен найти подрядчика для модернизации Бухарского НПЗ
Энергетика 11:56
Россия экспортирует высокотехнологичные протезы и медикаменты в Узбекистан
Бизнес 11:48