Одна ночь в Бурдж аль-Араб азербайджанца и русской красавицы – бассейн с тоннами цветов! (ВИДЕО, ФОТО)

7 июня 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский участник "Евровидения 2009", певец и композитор Араш (Arash, азербайджанец по происхождению, родился в Иране, проживает в Швеции) представил премьеру нового клипа "One Night in Dubai", где в роли Хелена снялась российская модель Алена Шишкова, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

Араш завоевал сердца слушателей со всего мира благодаря своим мелодичным песням и невероятно красивым и трогательным видеоклипам. Много лет Араш сотрудничает со шведской исполнительницей Хеленой. Вместе они выпустили такие хиты как “Arash”, “Pure Love”, “Broken Angel” и “Dooset Daram”. В этом году они решили продолжить эту историю трагической любви и представили трек “One Night in Dubai”.

Рассказывает Араш: “Песня про одну ночь в Дубае появилась не просто так. Шесть лет назад я переехал со своей семьей в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь мы открыли студию звукозаписи Extensive Music, куда прилетают записываться музыканты со всего мира. Хорошая арабская погода и теплый Персидский залив дают возможность всегда быть в отличном настроении и вдохновляют на творчество. Однажды мы с друзьями ужинали в одном из ресторанов напротив гостиницы Бурдж аль-Араб и кто-то сказал такую фразу “Все, что нужно для счастья - это одна ночь в Дубае”. Эта фраза долго вертелась в моей голове и позже стала главной фразой в моей новой песне. “One Night in Dubai” о трагической любви двух людей, которые не могут быть вместе и мечтают хотя бы один вечер провести наедине

Над клипом работали режиссеры, операторы, осветители, графические дизайнеры и другие специалисты из разных уголков мира. Главную роль в видео сыграла модель из России Алена Шишкова.

Я давно слежу за Аленой в İnstagram, у нее очень необычная внешность и безумная энергетика. Она нежная, очень загадочная и привлекательная. Я рад, что Алена согласилась на мое предложение сняться в роли Хелены. Я так понимаю, что это для нее был первый опыт, когда она не просто снималась, но и пела в видео, но Алена большой профессионал и работать с ней было легко”, - говорит Араш.

Съемки видео проходили в роскошном отеле Бурдж аль-Араб, единственном 7-звездочном отеле в мире. Это гостиница-башня своей формой похожа на большой парус, который находится на высоте 321 метр над уровнем океана, он является частью комплекса Jumeirah Beach International Resort. Местом действия клипа стала гостиница с ее шикарным убранством, бассейн, а также знаменитая вертолетная площадка отеля Бурдж аль-Араб. Уникально то, что музыкальный видеоклип здесь был снят впервые за всю историю гостиницы.

По сюжету Араш мимолетно встречает Алену Шишкову в стенах гостиницы и мечтает снова увидеться с ней. Он ищет встречи, но при каждой надежде, что вот-вот они встретятся, она снова растворяется…Одной из самых красивых стала сцена Алёны в бассейне, наполненном лепестками роз, для чего было использовано более пяти тонн цветов.

(Автор: Вугар Иманов)

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