Рок-группа MANGA потрясла азербайджанской композицией "Ayrılıq" - зрители подпевают (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Elektra Events Hall прошел сольный концерт известной турецкой рок-группа MANGA, сообщает Trend Life.

MANGA - рок-группа из Турции, представляющая музыку в стилях Nu metal, Rapcore и Alternatif Rock, была создана в 2001 году. Группа заняла второе место на "Евровидении-2010", а также была признана лучшим европейским исполнителем по версии MTV в 2009 году. Коллектив выступает с концертами и гастролирует по миру.

У себя на родине группу прозвали "Турецкий Linkin Park". Отвечая на вопрос о том, что стиль и музыку MANGA сравнивают с Linkin Park, группа отвечает: "Когда мы только начинали выступать, люди, не знали кроме Linkin Park, группы, в которой был бы диджей, поэтому сравнивали. Сравнение не могло вдохновлять, так как когда MANGA работала над первыми мелодиями, Linkin Park работал над первым альбомом. Однако со временем и мы полюбили Linkin Park. Есть некоторые вещи у них, которые на нас повлияли. На настоящий момент две группы пошли совершенно разными дорогами".

Коллектив исполнил на вечере хиты из своего репертуара, а также новые композиции. Кульминацией вечера стал выход на сцену с флагом Азербайджана и исполнение азербайджанской композиции "Ayrılıq". Это песня о разлуке и любви. Мелодия написана Али Салими в 1957 году, слова принадлежат Фархаду Ибрахими.

За несколько лет до рождения Али Салими, его отец эмигрировал из Ардебиля в Баку для заработка средств к существованию. Во времена правления Сталина, из-за того, что отец Али Салими не хотел менять свою национальность, он вернулся в Иран вместе со своей семьей в 1938 году. Али Салими искал тексты, на основе которой мог бы выразить мотив «разлуки», то есть отдаления от членов семьи, родственников и близких, отрыв от родного города и деревни на другую сторону реки Араз. Для Али это было болью азербайджанцев, потому что ни советский режим, ни режим шаха не позволяли посещать другую сторону. Он получил стихотворение Фархада Ибрахими, и написал мелодию. "Ayrılıq" впервые была записана женой Али Салими Фатмой Геннади для радио Тегерана, где они работали. Позже песню стал исполнять известный азербайджанский певец Рашид Бейбутов, сделавший песню популярной. В последующие годы песню неоднократно исполняли другие певцы, такие как турецкие звезды Барыш Манчо, Махсун Кырмызыгюль и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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