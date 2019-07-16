Старость в радость, или Как будут выглядеть азербайджанские звезды через десятки лет (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети набирает популярность приложение FaceApp, благодаря которому можно предположить, как каждый из нас будет выглядеть в преклонном возрасте.

Мировые звезды с удовольствием делятся своими фотографиями, обработанными в приложении, позволяющем "состарить" человека на фотографии.

Популярность приложение FaceApp набирает и среди азербайджанских знаменитостей. Trend Life предлагает читателям посмотреть - кто из отечественных звезд не побоялся "заглянуть" в будущее.

Певец Замиг Гусейнов

Исполнительница, заслуженная артистка Лала Мамедова

Телеведущий Джавид Гюль

Певец Намиг Гарачухурлу

Танцовщица, актриса Оксана Расулова

Актриса Хаяла Гулиева

Актер, заслуженный артист Джабир Иманов

Телеведущий Шахрияр Абилов

(Автор: Джани Бабаева)

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