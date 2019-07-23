Флора Керимова с дочерью в день рождения "Get Gedirsənsə" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня легендарная азербайджанская эстрадная исполнительница, народная артистка Флора Керимова отмечает свое 78-летие, сообщает Trend Life. В предвериии в социальных сетях представлен клип "Get Gedirsənsə" с участием народной артистки Азербайджана Флоры Керимовой и исполнителя Айдына Сани, который также является автором композиции.

В клипе режиссера Наиля Наибоглу также снялась дочь Флоры Керимовой – Зюмрюд Шарифзаде. Интересно, что это уже четвертый клип, в котором мать и дочь снимаются вместе. Ранее – клип Джавида Имамвердиева "Yalan" (Ложь), Наиля Наибоглу "Tapar məni" ("Найдет меня") и Тюркай Азери "Bu sevgiye dozum yox" ("Эту любовь невозможно пережить").

Флора Керимова - певица, которая любима не одним поколением нашего народа и навсегда вошла в историю азербайджанской эстрады с неповторимым голосом и высокой сценической культурой. Ее творчество – это настоящее искусство вне времени и границ! Флору Керимову, обладательницу непревзойденного голоса, по праву считают легендой азербайджанской эстрады. От имени редакции поздравляем Флору Керимову с днем рождения и желаем долгих лет жизни и творческой деятельности!

Флора Керимова родилась 23 июля 1941 года в Баку. В 1964 году окончила Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы. В 1965 году поступила в Медицинский институт им. Н. Нариманова по специальности "лечебное дело", где проучилась до 1971 года. С 1972 по 1977 годы училась в Азербайджанской государственной консерватории по классу вокала. С 14 лет выступала в коллективах художественной самодеятельности, в АМУ - в ансамбле «Чинар», с 1960 года начала выступать на сцене Азербайджанской государственной филармонии. В 1966 году исполнила партию Лейли в опере "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли. В 1982 году стала солисткой Азербайджанского телевидения и радио.

Рабочий диапазон голоса певицы составляет четыре октавы. В основу её репертуара входят, в основном, лирические композиции, однако певица также исполняла и продолжает исполнять ритмичные композиции. Ее голос звучит в более двадцати кинофильмах, а в качестве актрисы она снялась в картинах "Именем закона", "Жизнь испытывает нас", "Когда пересекаются пути", "Свекровь 2018" и другие. На протяжении творческой деятельности работала с такими композиторами как Эмин Сабитоглу, Эльзы Ибрагимова, Рамиз Миришли, Тофиг Гулиев, Огтай Кязимов, Шафига Ахундова, Айгюн Самедзаде, Эльдар Мансуров, Кямал, Ханым Исмаилгызы и другие. За всю свою карьеру певица записала и выпустила около 30 сольных альбомов. В 1992 году Флоре Керимовой было присвоено звание народной артистки Азербайджана, став первой певицей, получивший это звание уже в независимом Азербайджане. Имеет дочь и сына.

(Автор: Вугар Иманов)

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