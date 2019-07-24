Филипп Киркоров прилетел в Баку со своими детьми (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России Филипп Киркоров сегодня прилетел в Баку на Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" вместе со своими детьми – дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин, сообщили Trend Life организаторы фестиваля.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители СМИ. Филипп Киркоров отметил, что рад вновь приехать в Баку и принять участие в замечательном фестивале "ЖАРА".

Ранее на фестиваль в Баку звезды российской эстрады уже приезжали семьями, чтобы отдохнуть на берегу Каспийского моря и насладиться яркими концертными номерами. Среди них были, народный артист России, певец, композитор и поэт Олег Газманов вместе с супругой Мариной и дочерью Марианной, телеведущая Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым, рэпер Мот с супругой Марией Гураль, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников с супругой Екатериной и многие другие звезды.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Кямран Багиров)

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