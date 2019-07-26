Алессандро Сафина: "Синяя вечность" Муслима Магомаева – душа азербайджанского народа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем международного фестиваля «ЖАРА 2019» стал всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина, сообщает Trend Life.

«В очередной раз приезжаю в Баку, в третий раз выступлю на «ЖАРЕ», и вновь убеждаюсь, насколько это прекрасный город с отзывчивыми и дружелюбными людьми. С Эмином стали близкими друзьями, и благодарен ему за очередное приглашение в Баку. Зрители здесь – настоящие, искренние, и в Баку мне всегда очень комфортно. Я был в Старом городе (Ичери Шехер), который впечатлил своей самобытной архитектурой. Конечно, хотел бы больше узнать об азербайджанской столице, о вашей культуре. Азербайджанцы очень похожи на наших южан, мы близки по темпераменту, эмоциональностью и гостеприимством», - сказал Trend Life.

В марте этого года Эмин Агаларов и Алессандро Сафина представили песню легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева «Синяя вечность», исполненную на итальянском и русском языках. Проект посвящен 50-летию песни с момента ее создания Муслимом Магомаевым, который выступил автором музыки, автор слов - Геннадий Козловский.

«На «ЖАРЕ» в дуэте с Эмином мы представим композицию Муслима Магомаева «Синяя вечность», которая, думаю, отражает душу азербайджанского народа. Впервые услышал эту песню по радио и сразу влюбился в нее, настолько она его поразила. Я очень хотел исполнить ее так достойно, как это бы сделал великий маэстро Муслим Магомаев, перед талантом которого преклоняюсь. Я знаю, какая у него была любовь к итальянским и неаполитанским песням, к моей родине. Наш дуэт объединил в себе не только любовь к самой песне, но и к творчеству Муслима Магомаева в целом», - добавил Алессандро Сафина.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля станет днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Гостям будут представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", сольный концерт Timati. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)

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