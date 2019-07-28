Мы должны делать все, чтобы фестиваль «ЖАРА» набирал обороты - Наталья Подольская (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Хотела бы пожелать и жителям Баку, и нам артистам хранить, беречь и делать все, чтобы фестиваль «ЖАРА» набирал обороты, об этом Trend Life сказала известная российская исполнительница Наталья Подольская.

«Мы должны делать это все вместе. Каждый раз приятно присутствовать на фестивале в Баку, признательна организаторам за приглашение. К фестивалю готовлюсь и выступаю с удовольствием. В этом году замечательно придумали программу - это и хиты 90-х, и хиты «нулевых»», - сказала артистка.

Исполнительница рассказала, что возможно на следующий год прилетит в Баку на фестиваль не только с супругом Владимиром Пресняковым-младшим, но возьмет с собой сына Артемия.

«На фестивале я со своей второй половиной, мы прилетели ночью и улетаем на следующий день. Эта наша идеальная мечта максимально чаще брать сына с собой. Может, если в следующем году останемся в Баку хотя бы на пару дней, то возьмем Тёму с собой», - сказала Подольская.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА 2019» проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля выступили звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ», 27 июля стал днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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