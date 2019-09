Народный артист Азербайджана "взял" Берлин, Гамбург и Дюссельдорф (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Германии с большим успехом прошли сольные гастроли популярного певца, народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), сообщает Trend Life.

Новая программа Good Love 2019 была представлена в трех городах Германии. 12 сентября в концертном зале Urania города Берлин, 13 сентября — Гамбург (Friedrich Eber Halle) и 14 сентября — Дюссельдорф (Stadthalle Neuss). Все концерты прошли при полном аншлаге. Good Love – название пятнадцатого альбома исполнителя и одноименной композиции. На нее также снят клип в Лос-Анджелесе (США). Эмин также исполнил свои хиты, среди которых "Сбежим в Баку", "Синяя вечность" из репертуара Муслима Магомаева и другие композиции на русском языке.

Международная версия альбома на английском языке состоит из 11 композиций, а для слушателей из России и СНГ подготовлена расширенная версия из 16 треков. В альбом вошли такие композиции как Got Me Good, Let Me Go (Robin Sсhulz Remix), Always, Good Love, War In My Heart, Beautiful Tonight, When The Lights Shine, Somewhere To Run, Bring Me Home, Pedestal, Right Place Right Time, Kiss Away, Skin Tight и Gold Rush, также бонус-треки More Outta Heart (дуэт с Yello) и Wicked Game.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

