Анатолий Алешин отметил юбилей в Баку дискотекой для среднего поколения (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Enerji Club Baku состоялось традиционное Retro Disco 80-90х. Танцпол зажигали ностальгическим композициями Dj Wave & Dj Dark, а специальным гостем праздничного вечера стал известный российский певец, рок-музыкант Анатолий Алешин, сообщает Trend Life.

Анатолий Алешин за свою творческую жизнь был лидером-вокалистом и музыкантом множества ВИА и групп, среди которых "Весёлые ребята", "Цветы", "Аракс", "Кинематограф", "Квадро", "Стайер", "Aleshin", "Династия посвящённых". Артист выступил с концертной программой из лучших хитов 80-90х, под которые "отрывались" представители, в основном, среднего поколения. Этот вечер был также посвящен 70-летию артиста, по энергетике и позитивному настрою которого этот возраст явно не дашь!

Во время визита в Баку Анатолий Алешин также стал гостем радиоэфира Avto FM 107.7, посетил достопримечательности столицы и даже заложил свою звезду на новой Аллее славы звезд.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

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