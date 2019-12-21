Эмин Агаларов отметил 40-летие в Баку. Вот как искренне любят певца! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Концерт в родном Баку для народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN) всегда особенный. Музыкант не раз признавался, что в Баку выступать всегда ответственно, потому что хочется соответствовать ожиданиям публики. Но, и для бакинских поклонников EMINа каждая встреча с кумиром – исключительная, она запоминается невероятными впечатлениями и яркими моментами.

Очередной сольный концерт музыканта во Дворце Гейдара Алиева поклонники музыканта ждали с особым трепетом, сообщает Trend Life. В этом году EMINу исполнилось 40 лет, и для почитателей его таланта концерт - замечательная возможность поздравить любимого исполнителя с юбилеем.

До начала концертной программы больше часа, а поклонники "вооружившись" букетами цветов, подарками и плакатами с признаниями в любви уже собрались у входа во Дворец.

Этот концерт EMINа был особенным, поэтому трудно определить, кто приготовил больше презентов – поклонники для артиста, или сам музыкант, который преподнес зрительской аудитории массу музыкальных сюрпризов.

На сцену EMIN вышел под оглушительные аплодисменты, публика овациями встречала любимого музыканта. Сольная концертная программа EMINа – современное и стильное световое сопровождение, яркие видеоинсталляции, и конечно же, живой звук и полный бенд на сцене.

"Это мой последний концерт в этом году, у нас их было много. В Баку всегда самый ответственный концерт, потому что он проходит дома. Спасибо, за полный зрительный зал. Сегодня в зале много моих друзей, близких, что накладывает еще большую ответственность. Спасибо, что вы здесь!", - признался EMIN со сцены.

На вечере прозвучали стильные, зажигательные и, конечно же, лирические композиции. Было море эмоций, любви и невероятных впечатлений, настоящее музыкальное путешествие, где артист делился с публикой своим теплом и искренними чувствами.

Исполняя композицию STILL певец спустился со сцены и направился к своим поклонникам в зрительный зал. В этот момент поклонники окружили музыканта, одаривая его цветами и сувенирами. Отметим, что STILL особенная песня в творчестве музыканта – она является заглавным треком первого, одноименного альбома EMINa, вышедшего в 2006 году. Песня в одночасье побила все рекорды в сердцах многочисленных фанатов. Многие называют эту песню культовой, считая, что именно с нее начался отсчет в творческой карьере певца.

На концерте EMIN исполнил песни "Нежная", "Девочка моя", "Первый снег" из нового альбома, а также свои хиты. Безусловно, прозвучала и песня "Мой Азербайджан", с музыкантом ее пел весь зрительный зал.

Счастье, яркие эмоции, невероятные впечатления остались после концерта как у EMINа, так и у его многочисленных поклонников.

"Как же я счастлив быть снова с вами. Особенный и очень яркий вечер. Спасибо, Баку!", - уже после концерта написал в социальной сети EMIN.

(Автор: Джани Бабаева)

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