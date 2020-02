Араш выступит с грандиозным концертом на праздник Новруз в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный певец с азербайджанскими корнями Араш, спустя 12 лет, вновь выступит с сольной концертной программой Live in Baku, которая пройдет 22 марта в 21.00 во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Араш в последний раз выступал с сольным концертом в Баку в 2008 году. В 2009 году представлял Азербайджан на "Евровидении". Вместе с Айсель Теймурзаде спели дуэтом песню "Always" и заняли в финале третье место.

"Я так скучал по тебе, Баку…Увидимся 22 марта",- написал певец в социальной сети. На концерте в Баку певец исполнит свои хиты и представит новые композиции.

Араш Лабафзаде родился в Тегеране (Иран). Его прадед - азербайджанец родом из Ардебиля. Первые 10 лет своей жизни прожил в Тегеране. Оттуда вместе с родителями эмигрировал в Швецию. Успешно выступал с гастролями в США, России, Европе и Азии, обладатель множества международных наград. Среди его мировых хитов "Boro Boro", "Chori Chor", "Donya", "Pure Love", "Broken Angel", "Goelie Goelie", "She Makes Me Go", "One Night in Dubai" и т.д. Выступал в дуэтах с мировыми звездами - Тимбукту, Хелена Юсефссон, Анила, Шэгги, Снуп Дог, Шон Пол, Pitbull, Blanco, а также с российскими звездами - группы "Блестящие", "Крёстная семья", "Фабрика", Анна Семенович, Нюша и другие. На счету Араша многократные платиновые синглы, его песни всегда находятся на вершинах хит-парадов. Десятки миллионов просмотров клипов в соцсетях, миллионы проданных альбомов. Снялся в болливудском фильме "Bluffmaster" и "Rhino Season" вместе с голливудской актрисой Моникой Беллуччи. 28 марта 2011 года Араш женился на Бехназ Ансари. В 2012 году родилась двойня - мальчик Дариан и девочку Доня. С 2016 года по настоящее время проживает в Дубае.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на https://iticket.az/events/concerts/arash/18544

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)