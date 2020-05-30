Баку – город ветров. Представлен новый проект (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Барука, Багаван, Атеш-и Багаван, Бакух, Бакуйа, Бад-Кубе, Бака - древние названия города Баку, встречающиеся в различных письменных источниках древности. Например, "Бад Кубе" означает "обдуваемый ветром", и если взять по 2 буквы в начале названия, то получится Баку. Хотя ойконим "Баку" соответствует древней своей форме и прошёл сложный путь видоизменений, являвшихся следствием исторических факторов. В современном топониме Баку видно древнее его значение, как "город Бога, место Бога", что связано, с горящими фонтанами нефти и газа. Но не случайно Баку называют именно "городом ветров", ведь 70 % времени в году в городе дует ветер. Это объясняется географическим расположением города, который раскинулся на склоне горы Абшеронского полуострова. С одной стороны город омывает Каспийское море. Сами же постройки поднимаются от берега вверх, с южной стороны горы. Таким образом, с моря с трёх сторон непрерывно дуют ветры. Однако, ветер совершенно не мешает людям наслаждаться красотой, изысканностью и живописным видом нашего любимого города. Многие творческие люди едут за вдохновением именно в Баку и наслаждаются каждым дуновением его ветров.

Этому и решила азербайджанская певица Рилая посвятить свой новый клип "Бакинский ветер" на слова Али Мамедли и музыку Гасана Агаева, снятый режиссером Натигом Зейналовым, сообщает Trend Life. Оператор клипа – Гусейн Багиров, организационная поддержка - Baku Media Center

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)