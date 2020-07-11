Посвящается всем, кто сохранил истинное человеческое лицо в период пандемии - Sivva ft. Delee (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В период пандемии коронавируса, когда миллионы зараженных и сотни тысяч жертв, когда жизнь людей стала тяжелой очень важно сохранить истинное человеческое лицо, духовно-нравственные качества. Этому посвящена новая работа композитора и певицы Севиндж Агасиевой (Sivva) и режиссера Джавида Оруджлу (Delee) под названием “İnsan oğlu” (Сын человечества), сообщает Trend Life.

"Наверное, впервые, мы столкнулись с глобальным вызовом, который уже изменил наше сознание, наши привычные и целенаправленные действия, и в итоге нашу жизнь. Вся опасность этой ситуации в том, что пандемия не заканчивается только распространением вируса. Более всего она опасна деградацией человеческих ценностей, культурного пространства. Именно в такой экстремальной ситуации проявляются настоящие качества всех людей и целостность всего общества. Пандемия показывает, кто есть кто, испытывает человека на проявление как лучших, так и низменных качеств. Этой работой мы призываем всех людей к человечности. Даже если человек заболел коронавирусом, призываем не сдаваться, а бороться и верить во Всевышнего! ", - отметила Севиндж Агасиева.

Композиция написана на слова Шахруны Сулеймановой и музыку Sivva в аранжировке Рубаиля Азимова. Продюсер – Руслан Зейнал. Интересно, что в клипе режиссер Delee предстал и как исполнитель.

В общей философской концепции работы лежит фреска Микеланджело "Сотворение Адама", написанная около 1511 года. Фреска является четвёртой из девяти центральных композиций потолка Сикстинской капеллы, посвящённых девяти сюжетам книги Бытия. Фреска иллюстрирует эпизод: И сотворил Бог человека по образу Своему (Быт. 1:27). В композиции Всевышний протягивает руку Адаму, который лежит на скале и постепенно приходит в движение, пробуждается к жизни. Вся композиция сконцентрирована на жесте двух рук. Рука Бога даёт импульс, а рука Адама принимает его, давая всему телу жизненную энергию. Фактически, перед нами предстаёт не само сотворение человека, а момент, в который тот получает душу, страстное искание божественного, жажду познания.

(Автор: Вугар Иманов)