Азербайджанский победитель "Евровидения" отчаянно пытается спасти девушку от наркозависимости (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Победитель "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов Eldar представил в соцсетях новый клип на песню Catch If You Fall (Поймаю, если упадешь), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

Клип снят в Баку и выполнен в жанре Action. В сюжете рассказывается история парня, отчаянно пытающегося спасти девушку от наркозависимости и вырвать из мира опасных связей. Это песня о протянутой руке помощи для преодоления трудностей, душевных и физических. Рассказывает о силе воли и желании бороться до конца за искалеченные и раненые тела и души близких исполнителю людей. I’ll catch if you fall, I’m there for you – "я поймаю тебя, если упадешь, я здесь ради тебя" поется в песне. Строчки, вселяющие надежду и уверенность в поддержке.

"Легко закрыть глаза и делать вид, что вокруг все отлично. Легко и трусливо. Есть люди, которые нуждаются в нас, в нашем слове, в нашем деле. Хочу, чтоб у каждого было достаточно сил и возможностей помочь кому-то хотя бы раз в жизни", - отметил певец.

Режиссеры и сценаристы клипа - Ганбар Мамедов и Омар Абулкеримов. В клипе также снялись Охчу Шахмурадов и Марина Дар. Авторы композиции - Фархад Мусаев, Эльдар Гасымов, Омар Абдулкеримов (музыка), Эльдар Гасымов (текст), Mix&Mastering - Фархад Мусаев. Песня написана в стиле Emotional pop и Swedish pop, который сейчас очень популярен среди всех поколений любителей современной музыки.

Отметим, что песня изначально была написана и представлена как конкурсная на Eurovision 2020. В нацотборе она вошла в пятерку лучших. В конкурсной аранжировке использовался национальный азербайджанский инструмент – балабан.

(Автор: Вугар Иманов)