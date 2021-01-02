Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО)

Звёздный мир 2 января 2021 14:36 (UTC+04:00)
Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Композитор и исполнительница Севиндж Агасиева, выступающая под сценическим псевдонимом SİVVA, представила в социальных сетях новую песню "Sevirdi" ("Он любил…") и видеоклип, снятый на данную композицию, сообщает Trend Life.

Автором слов песни является писатель, поэт Ильгар Фахми, автором музыки - Севиндж Агасиева.

Мысли и чувства героини музыкального проекта соединены в единстве слова и музыки. В ролике отражена новогодняя, романтическая атмосфера.

Интересно, что в съемках видеоролика не принимал участие солист группы "4 Mood", музыкант Али Ибрагимзаде, который исполнил соло на гитаре. В видеоклипе его заменил Эмин Байрамов.

Отметим, что Севиндж Агасиева автор и исполнитель известной композиции "Əziz müəllimim". Песни композитора исполняют народные артисты Азербайджана Айгюн Кязимова, Ильгар Мурадов и многие другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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