Чувства в тумане, или Как начался год для Севды Алекперзаде (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, известная исполнительница Севда Алекперзаде презентовала на электронных музыкальных платформах новый мини-альбом (EP) "Hisslərim dumanda" (Чувства в тумане), сообщает Trend Life.
Она рассказала, что работа над альбомом велась в течение четырех месяцев, в него вошли четыре композиции - основная версия песни "Hisslərim dumanda" и три ремикса на нее.
Автором оригинальной версии песни "Hisslərim dumanda" является Sheyh Ree. Над двумя ее ремиксами работал N.E.Z (Назим Мехтиев), еще над одним - GEE WRLD (Али Абасбейли).
Также на оригинальную версию песни снят видеоклип, режиссером которого является Фархад Али.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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