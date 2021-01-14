Панорамные виды с берега Каспия на Баку, или Где исполнители ищут смысл (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети презентован видеоклип на песню "Məna" ("Смысл") в исполнении народного артиста Азербайджана Мири Юсифа (Мири Юсиф Мирбабаев) и певицы Ульвии Рагимовой, сообщает Trend Life.

Автором музыки этой песни является Мири Юсиф, автор слов - Гараган (Эльхан Зейналлы), аранжировщик – Турал Алиев. Над видеоклипом работали: Айхан Гурбанов и Расиф Алиев.

Отметим, что для Ульвии Рагимовой видеоклип "Məna" стал первой работой после творческого перерыва.

При съемках видеоклипа было использовано всего несколько локаций, показаны красивейшие панорамные виды с берега Каспийского моря на город Баку, а черно-белые кадры добавили проекту нужные нотки ретро-стилистики.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)