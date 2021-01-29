Чистый белый лист бумаги… Бесконечная мысль азербайджанского композитора (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Однажды мудрец собрал своих учеников и показал им обычный лист бумаги, где нарисовал маленькую чёрную точку. Он спросил их: "Что вы видите?". Все хором ответили, что чёрную точку. Ответ был неверным. Мудрец сказал: "А разве вы не видите этот белый лист бумаги - он так огромен, больше, чем эта чёрная точка!"

Мораль: Вот так и в жизни: мы видим в людях первым делом что-то плохое, хотя хорошего намного больше. И лишь единицы видят сразу белый лист бумаги.

Чистый белый лист бумаги - это неограниченные возможности. На нём нет ничего, следовательно, может появиться всё. Состояние чистого листа - это готовность принять всё, в самом "ничего" чистого листа уже заключается "всё". Что нарисуешь, то и будет – либо лист бумаги с несколькими штрихами, либо ватман со светлой акварелью и множеством деталей – четко прорисованных, крупных и мелких. Бесконечная мысль, готовая проявиться в любой форме и содержании...

Это стало лейтмотив нового клипа композитора и пианистки Ульвии Бабирли "Ağ kağız" (Белый лист), который автор множества хитов приурочила к своему 35-летию, сообщает Trend Life.

Автор произведения в лирической композиции за белым пианино в окружении скрипача Рауфа Абыева и заслуженного артиста Бахруза Вагифоглу представляет читателям право выбора – что же нарисовать на белом листе жизни...

Режиссер работы – Вюсал Гамдуллаев, оператор – Намиг Годжа, режиссер монтажа – Дмитрий Пономарев, dress – из личной коллекции дизайнера Гюльнары Халиловой, style – Илаха Исаева.

(Автор: Вугар Иманов)