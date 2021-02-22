Азербайджанский участник "Евровидения" и один из лучших диджеев мира представили Lavandia (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный певец с азербайджанскими корнями Араш и один из лучших диджеев мира Marshmello представили клип Lavandia, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя. Композицию они написали вместе и исполнили дуэтом. Клип снят в Стамбуле режиссером Фредриком Каллинггардом, оператор – Али Кючюк.

"Мы решили просто повеселиться и не думать ни о каких стилях или модных тенденциях, мы просто хотели сделать что-нибудь безумное. Lavandia звучит совершенно иначе, чем обычные поп-треки. Как будто два разных мира встречаются в этой песне и объединяют Восток и Запад", - отметил Араш.

Видео демонстрирует нам удивительный стиль, вдохновленный древней средневосточной культурой, где Маршмелло и Араша грабят, когда они пытаются купить украшения. Они преследуют вора по городу, пробегая через большой базар и неоновые переулки, все это сопровождается серией потрясающих танцевальных сцен.

Араш Лабафзаде родился 23 апреля 1977 года в Тегеране (Иран). Его прадед - азербайджанец родом из Ардебиля. В 10-летнем возрасте вместе с родителями эмигрировал в Швецию. Он успешно гастролировал в США, России, Европе и Азии. Обладатель множества международных наград, многократных платиновых синглов, его песни всегда на вершинах хит-парадов. Десятки миллионов просмотров клипов в соцсетях, миллионы проданных альбомов. Снялся в фильмах "Bluffmaster" и "Rhino Season" вместе с голливудской актрисой Моникой Беллуччи. В 2009 году вместе с Айсель Ализаде представлял Азербайджан на "Евровидении", где они заняли третье место. Выступал в Баку с сольными концертами. С 2011 года женат на Бехназ Ансари, двое детей - мальчик Дариан и девочка Доня. С 2016 года по настоящее время проживает в Дубае.

Кристофер Комсток родился 19 мая 1992 года в Филадельфии (Пенсильвания,США), более известный по сценическому псевдониму Marshmello. Американский диджей и музыкальный продюсер в жанре электронной музыки. По состоянию на 2021 год занимает 11 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Mag.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)