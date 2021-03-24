Азербайджанец возглавил российское подразделение легендарного лейбла Atlantic Records, входящего в Warner Music Group

БАКУ/Trend Life/ - Известный в России исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) возглавил Atlantic Records Russia — российское подразделение легендарного звукозаписывающего лейбла. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

«С сегодняшнего дня я возглавляю Atlantic Records Russia — российское подразделение легендарного звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, входящего в Warner Music Group.

Это действительно исторический момент как для меня, так и для моей команды, и всех артистов, которые до сегодняшнего дня были представлены лейблом Zhara Music. Atlantic Records — один из крупнейших музыкальных лейблов во всём мире», — написал Бахтияр Алиев, добавив, что среди артистов лейбла числятся такие звезды, как Эд Ширан, Бруно Марс, Lil Uzi Vert, группа Coldplay и многие другие.

Бахтияр Алиев сообщил, что теперь к данному списку прибавились и такие имена, как HammAli & Navai, Morgenshtern, EMIN, Bahh Tee, Rauf & Faik, Эллаи, Elman, Jony и другие.

Отметим, что вчера Бахтияр Алиев сообщил поклонникам, что покидает пост руководителя лейбла Zhara Music, который был открыт в партнерстве с народным артистом Азербайджана, певцом и композитором Эмином Агаларовым (EMIN). Предвидя многочисленные вопросы подписчиков, сегодня Бахтияр Алиев решил внести ясность в данный вопрос. Он рассказал, что Warner Music Group (WMG) приобрел Zhara Music, и теперь этот лейбл называется Atlantic Records Russia.

Бахтияр Алиев возглавит Atlantic Records Russia, а команда лейбла Zhara Music переходит с ним в Atlantic Records Russia, и все артисты Zhara Music теперь становятся артистами Atlantic Records Russia.

Atlantic Records Russia будет работать с цифровыми площадками по прямым контрактам WMG.

Первым альбомом, выпущенным Atlantic Records Russia, станет запись HammAli & Navai «Когда хорошему человеку плохо».

Бахтияр Алиев родился 5 октября 1988 года в Москве. Его родители родом из азербайджанского города Агджебеди. Уже в 9 лет он стал сочинять первые стихи, которые рифмовал сначала на азербайджанском и турецком языках, и только потом на русском. Детство Бахтияра прошло в постоянных переездах, пока в 2000 году его семья окончательно не обосновалась в Москве. В 15 лет Бахтияр Алиев окончил школу экстерном. В конце 2005 года он вместе со своим другом создал группу ТЕЕшина. В 2006 году музыкант поступил в МосУ МВД России на факультет подготовки экспертов-криминалистов. А с осени 2006 года он уже занялся сольным творчеством под псевдонимом Bahh Tee, сумев завоевать любовь миллионов поклонников благодаря своей искренней и душевной лирике.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)