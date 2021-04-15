Зеркало, синяя вечность и человек - дитя природы. Представлен проект Нуры Сури (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Синий – это цвет моря и неба, яркие краски символизируют оттенки живой природы, черный – загрязнение окружающего мира, а зеркало - отражение человеческой сущности, воплощенное в добре или зле. Это стало лейтмотивом нового клипа азербайджанской певицы и телеведущей Нуры Сури "Hərdən bir" (Иногда), в котором сквозь призму лирики автор хочет показать отношение к окружающему миру, призывает беречь экологию земли, водного и воздушного пространства, сообщает Trend Life.

Человек - дитя природы, вся его жизнь проходит по её законам и правилам, но при этом нельзя не отметить всё увеличивающееся негативное воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. Морские воды загрязняются в результате захоронения различных отходов, выброса мусора и других нечистот с кораблей, и, к сожалению, частых морских аварий. А почему клип назван "Иногда"? Пусть каждый человек хоть иногда задумается о проблемах экологии и внесет свою лепту в ее сохранение, ведь именно от этого зависит наше здоровье и будущее.

Клип снят Эмином Мурадовым. Слова к песне написал Азер Ширин, музыку – Тарлан Мамедгусейнов. Над аранжировкой работал Elnur Rdy, mix/master – Эмин Карим. В клипе снялся Ниджат Алекберли.

Нура Сури приурочила эту работу к своему юбилею, который отмечает сегодня, 15 апреля. Она родилась в семье участников первой Карабахской войны. Отец, Ханлар Саттаров, полковник-лейтенант, стоял у истоков создания авиации независимого Азербайджана. Мать, Фирангиз ханум, также является ветераном войны, инвалид 2-й группы. Об их жизни и подвиге изданы две книги, подготовлены телепередачи. Нура Сури вела передачи на различных телеканалах, была лицом ряда известных марок. Лауреат национальных премий в области эстрадного искусства. Воспитывает троих сыновей.

​ (Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)