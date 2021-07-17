На берегу Каспия в Баку пройдет концерт Эмина Агаларова – встретить закат в белом костюме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 27 августа состоится гала-вечер в прозрачном белоснежном шатре Sea Breeze Event Hall на берегу Каспия, в рамках которого пройдёт и мой сольный концерт.

Об этом написал на своей странице в соцсети народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов.

"Вас встретит потрясающий закат в welcome zone, будет ждать гастрономический вечер с изумительным ужином и выступление кавер-группы. А в кульминации вечера мы с моим Emin Band представим свою новую музыкальную программу! Будем очень благодарны, если при выборе своих нарядов, вы сделаете акцент на белом цвете, чтобы поддержать настроение нашего вечера", – отметил Emin. Он также опубликовал видео с приглашением на праздничный вечер.

Вход только с ковид-паспортом или справкой об антителах.

(Автор: Вугар Иманов)