На бакинском пляже появился ухажер с трактором "Беларусь-Гянджа" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) продолжает радовать своих поклонников. Сегодня он представил клип на песню "Зачем?", который стал уже вторым за это лето, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

И если лето - это маленькая жизнь, то EMIN в новой музыкальной работе рассказывает целую историю любви. Летний бриз, пальмы и вечеринка на берегу Каспийского моря - съемки нового клипа проходили на территории поселка Sea Breeze в Азербайджане.

Клип не обошелся без приятных сюрпризов: внимательные зрители увидят возвращение Хосе Мамедова, излюбленного альтер-эго EMIN’а. За последние два года это первое появление героя: в клипах "Сердце пополам" и "Испания. Лето" тот выступил в роли шпиона-неудачника, который постоянно попадает в передряги и оказывается в нелепых ситуациях. Музыкант обещает продолжение истории Хосе. Один из интересных моментов: ухажер появляется на тракторе с надписью "Беларусь-Гянджа".

Автором музыки и слов является Константин Ноников. Песня "Зачем?" стала их второй с EMIN’ом совместной работой: в мае состоялся релиз первого трека "Отпусти и лети". Совсем скоро артист порадует своих слушателей новым альбомом, релиз которого запланирован на август.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)